A terceira jornada da Liga 2021/22 encerra na noite desta segunda-feira e o Maisfutebol estará nesses dois jogos.



Na Mata Real, pelas 19 horas, o Paços de Ferreira recebe o Estoril-Praia, a três dias de visitar o Tottenham em Londres.



Mais tarde, pelas 21h15, o Boavista defronta no Estádio do Bessa o também europeu Santa Clara, que na quinta-feira joga em Belgrado, casa do Partizan.



Há mais futebol por essa Europa fora.



Registe na sua agenda os seguintes jogos:



INGLATERRA: West Ham-Leicester (20 horas)



ESPANHA: Getafe-Sevilha (19 horas) e Osasuna-Celta Vigo (21 horas)



ITÁLIA: Cagliari-Spezia (17h30) e Sampdoria-AC Milan (19h45)