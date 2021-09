Sábado de muito futebol para ver.



A sexta jornada da Liga prossegue e logo em dose tripla. Começa com a receção do Famalicão ao Marítimo, continua em Leiria com o jogo entre Belenenses e Gil Vicente e termina com a visita do Vitória a Arouca.



Na II Liga há um duelo de líderes entre Rio Ave e Feirense, logo pela manhã. O outro jogo desta prova será entre Mafra e Trofense.



Em Inglaterra, a jornada continua com a receção da alcateia lusa do Wolverhampton ao Brentford. Nota também para o embate de Liverpool de Diogo Jota com o Crystal Palace em Anfield e para a receção do Man. City de Dias, Cancelo e Bernardo ao Southampton. Por sua vez, o Arsenal de Cedric e Tavares visita a casa do Burnley.



Depois do empate contra o FC Porto, o Atlético de Madrid volta a entrar em campo no Wanda diante do Athletic Bilbao.



Em Itália o campeão Inter recebe o Bolonha no jogo de maior cartaz deste sábado. Por seu turno, na Bundesliga destaque para o jogo do Bayern Munique ante o Bochum e para a deslocação do Leipzig de André Silva a Colónia.



Por último, a armada lusa do Lille joga em casa do Lens.



Durante este sábado, Sérgio Conceição e Ruben Amorim vão antecipar os confrontos com Moreirense e Estoril, respetivamente.



Tudo o que pode ver este sábado:



Liga



Famalicão-Marítimo, 15h30

Belenenses-Gil Vicente, 18h00

Arouca-Vitória, 20h30



Sérgio Conceição antecipa o FC Porto-Moreirense, em conferência de imprensa a partir das 12h00;

Ruben Amorim vai fazer a antevisão ao Estoril-Sporting, em conferência de imprensa a partir das 13h00;



II Liga



Rio Ave-Feirense, 11h00

Mafra-Trofense, 15h30



Alemanha



Augsburgo-Borussia Monchengladbach, 14h30

Bayern Munique-Bochum, 14h30

Arminia Bielefeld-Hoffenheim, 14h30

Mainz-Friburgo, 14h30

Colónia-Leipzig, 17h30



Espanha



Rayo Vallecano-Getafe, 13h00

Elche-Levante, 17h30

Alavés-Osasuna, 20h00



Inglaterra



Wolverhampton-Brentford, 12h30

Man. City-Southampton, 15h00

Liverpool-Crystal Palace, 15h00

Burnley-Arsenal, 15h00

Norwich-Watford, 15h00

Aston Villa-Everton, 17h30



Itália



Génova-Fiorentina, 14h00

Inter-Cagliari, 17h00

Salernitana-Atalanta, 19h45



França



Lens-Lille, 16h00

Saint-Étienne-Bordéus, 20h00





Liga Revelação



Marítimo-Belenenses, 11h00

Sporting-Estoril, 11h00

Académica-Vizela, 16h00