Domingo gordo com muito futebol ao longo do dia, com natural destaque para a receção do FC Porto ao Moreirense, com início marcado para as 18h00, e para a visita do campeão Sporting ao Estoril, marcada para as 20h30. As seleções de futsal e de futebol feminino também voltam a entrar em ação, num dia marcado por grandes jogos nas principais ligas europeias.

Começamos pela 6.ª jornada da Liga que prossegue este domingo com mais três jogos. Vizela e Paços de Ferreira abrem o dia com um embate marcado para as 15h30. As atenções mudam-se depois para o Dragão onde o FC Porto de Sérgio Conceição, depois do empate na Liga dos Campeões, vai procurar voltar às vitórias no campeonato.

Às 20h30 será a vez do Sporting de Ruben Amorim mostrar como vai reagir à pesada derrota que consentiu em casa, diante do Ajax (1-5), na estreia na Liga dos Campeões, num teste difícil frente ao segundo classificado da Liga.

O líder Benfica só joga na segunda-feira, em casa, frente ao Boavista, mas Jorge Jesus vai apresentar-se este domingo, pelas 14h00, diante dos jornalistas para fazer a habitual antevisão do jogo da 6.ª ronda.

Entretanto, no Mundial de Futsal, Portugal vai defrontar Marrocos num jogo que está marcado para as 18h00. A seleção comandada por Jorge Braz já está qualificada para oitavos de final, mas pode ainda ambicionar chegar ao primeiro lugar do grupo.

A seleção feminina de futebol também volta a entrar este domingo em ação em mais um jogo da fase de qualificação para o Mundial 2023. Depois do empate diante da Turquia, as meninas de Francisco Neto vão jogar a Israel (17h00).

Um dia recheado de bons jogos entre os quais destacamos ainda, na Premier League, a visita do Manchester United de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo ao campo do West Ham (14h00), antes do dérbi londrino entre o Tottenham de Nuno Espírito Santo e o Chelsea campeão europeu.

Em Itália, a Roma de José Mourinho vai visitar o Verona (17h00), mas o grande jogo da Série A será a receção da Juventus ao Milan marcada para as 19h45. Uma referência ainda para Espanha, com a visita do Real Madrid ao Mestalla (20h00) e outra para França onde o PSG de Mbappé, Neymar e Messi vai receber o Lyon, no Parque dos Príncipes, às 19h45.

Futebol à parte, este domingo também será dia de Miguel Oliveira acelerar na pista de San Marino e da Riviera di Rimini, naquela que será a 14.ª prova do circuito mundial de MotoGP. O piloto português vai partir do 21.º lugar da grelha de partida, numa corrida que tem início marcado para as 13h00.

Os jogos que pode ver este domingo

I Liga (6.ª jornada):

Vizela - Paços de Ferreira, 15:30 (SportTV1)

FC Porto - Moreirense, 18:00 (SportTV2)

Estoril Praia - Sporting, 20:30 (SportTV1).

II Liga (6.ª jornada):

Nacional - Casa Pia, 11:00

Farense - Benfica B, 11:00 (Estádio Algarve, SportTV1)

Desportivo de Chaves - FC Porto B, 14:00 (SportTV+).

Liga Revelação (4.ª jornada da Série B):

Benfica - Farense, 19:00.

Mundial feminino 2023 (qualificação):

Israel - Portugal, 17:00.

Liga inglesa (5.ª jornada):

Brighton - Leicester, 14:00

West Ham - Manchester United, 14:00 (SportTV3)

Tottenham - Chelsea, 16:30 (SportTV3).

Liga alemã (5.ª jornada):

Estugarda - Bayer Leverkusen, 14:30 (Eleven 2)

Borussia Dortmund - Union Berlim, 16:30 (Eleven 2)

Wolfsburgo - Eintracht Frankfurt, 18:30 (Eleven 3).

Liga italiana (4.ª jornada):

Empoli - Sampdoria, 11:30 (SportTV3)

Veneza - Spezia, 14:00

Verona - Roma, 17:00 (SportTV4)

Lazio - Cagliari, 17:00

Juventus - AC Milan, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola (5.ª jornada):

Maiorca - Villarreal, 13:00 (Eleven 1)

Real Sociedad - Sevilha, 15:15 (Eleven 1)

Betis - Espanyol, 17:30 (Eleven 1)

Valência - Real Madrid, 20:00 (Eleven 1)

Liga francesa (6.ª jornada):

Nice - Mónaco, 12:00 (Eleven 2)

Angers - Nantes, 14:00

Clermont - Brest, 14:00 (Eleven 4)

Reims - Lorient, 14:00 (Eleven 3)

Troyes - Montpellier, 14:00

Marselha - Rennes, 16:00 (Eleven 3)

Paris Saint-Germain - Lyon, 19:45 (Eleven 2)