Segunda-feira, dia de fechar a 6.ª jornada da Liga, com os dois últimos dois jogos, primeiro no Estádio da Luz, onde o Benfica vai receber o Boavista, depois na Pedreira, onde o Sp. Braga vai defrontar o Tondela. Dois jogos parta acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

É dia do líder da Liga entrar em campo, a partir das 19h00, para defender a vantagem que tinha sobre os tradicionais rivais que venceram os respetivos jogos no domingo. Tal como na época passada, a equipa de Jorge Jesus iniciou esta com cinco vitórias consecutivas e, ao sexto jogo, volta a encontrar o Boavista (curiosamente o árbitro também será o mesmo, Hugo Miguel), o adversário que impôs o primeiro desaire na última temporada (3-0), mas desta vez o jogo será na Luz e não no Bessa.

Depois do Benfica, será a vez do Sp. Braga entrar em campo, num jogo que tem início marcado para as 21h15. A equipa de Carlos Carvalhal vem de uma derrota na Liga Europa, diante do Estrela Vermelha (1-2), e antes disso somou dois empates consecutivos na Liga e precisa de pontos para subir na classificação. O adversário será o Tondela, que até entrou bem na atual edição da Liga, com uma vitória sobre o Santa Clara, mas depois acumulou quatro derrotas consecutivas.

Lá por fora, destaque para a receção do Barcelona, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, ao Granada, num jogo que está marcado para as 20h00. Já na Série A, a Udinese recebe o Nápoles no jogo que fecha a 4.ª ronda da liga italiana.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira

I Liga (6.ª jornada):

Benfica - Boavista, 19:00 (BTV)

Sporting de Braga - Tondela, 20:15 (SportTV1).

II Liga (6.ª jornada):

Académica - Vilafranquense, 18:00 (SportTV1)

Leixões - Académico de Viseu, 19:30 (Canal 11).

Liga espanhola (5.ª jornada):

FC Barcelona - Granada, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana (4.ª jornada):

Udinese - Nápoles, 19:45 (SportTV2)