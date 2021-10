FC Porto e Sporting entram hoje em ação na Liga.

Os dragões recebem o Paços de Ferreira, às 18 horas, antes de os leões entrarem em campo do recém-promovido Arouca, num jogo que tem início maracado para as 20h30. A bola começa a rolar na Liga com um Vizela-Santa Clara, às 15h30.

Antes, às 14 horas, Jorge Jesus fará a antevisão da receção do Benfica ao Portimonense.

Lá por fora, destaque para a Premier League e em particular para o Manchester United, de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, que recebe o Everton de André Gomes, às 12h30. À noite, há jogo grande na Liga Espanhola, entre o Atlético de Madrid, de João Félix, e o Barcelona.

A agenda para este sábado:

I Liga, 8.ª jornada:

Vizela - Santa Clara, 15:30 (SportTV1)

FC Porto - Paços de Ferreira, 18:00 (SportTV2)

Arouca - Sporting, 20:30 (SportTV1).

--

II Liga, 7.ª jornada, até 04:

Estrela da Amadora - Leixões, 11:00 (SportTV1)

Académico de Viseu - Académica, 14:00 (SportTV+).

--

Liga espanhola, 8.ª jornada:

Osasuna - Rayo Vallecano, 13:00 (Eleven 1)

Maiorca - Levante, 15:15 (Eleven 1)

Cádiz - Valência, 17:30 (Eleven 1)

Atlético de Madrid - FC Barcelona, 20:00 (Eleven 1).

--

Liga alemã, 7.ª jornada:

Borussia Dortmund - Augsburgo, 14:30 (Eleven 2)

Wolfsburgo - Borussia Mönchengladbach, 14:30 (Eleven 3)

Estugarda - Hoffenheim, 14:30

Hertha Berlim - Friburgo, 14:30

Leipzig - Bochum, 17:30 (Eleven 2).

--

Liga italiana, 7.ª jornada:

Salernitana - Génova, 14:00

Torino - Juventus, 17:00 (SportTV4)

Sassuolo - Inter Milão, 19:45 (SportTV3).

--

Liga francesa, 9.ª jornada:

Montpellier - Estrasburgo, 16:00 (Eleven 3)

Nice - Brest, 20:00 (Eleven 2).

--

Liga inglesa, 7.ª jornada:

Manchester United - Everton, 12:30 (SportTV2)

Burnley - Norwich, 15:00

Chelsea - Southampton, 15:00

Leeds - Watford, 15:00

Wolverhampton - Newcastle, 15:00 (SportTV3)

Brighton - Arsenal, 17:30 (SportTV3).

--

Andebol - Campeonato Nacional, 3.ª jornada:

ABC/UMinho - Benfica, 15:00 (A Bola TV)

Boa Hora - Maia/UMaia, 16:30

Sanjoanense - Vitória de Setúbal, 18:00

Águas Santas - Póvoa, 18:00

FC Gaia - Avanca, 18:00

Sporting - Belenenses, 18:00 (Sporting TV).

--

Basquetebol - Liga, 1.ª jornada:

Ovarense - Sporting, 17:00

Iliabum - Lusitânia, 18:00.

--

Hóquei em patins - Campeonato Nacional, 3.ª jornada:

HC Braga - Parede, 17:00

Óquei de Barcelos - Turquel, 18:00

Sporting de Tomar - Paço de Arcos, 18:00

Oliveirense -Sporting, 18:00

Sanjoanense - Juventude de Viana, 18:00

Valongo - Benfica, 18:30

FC Porto - Marinhense, 21:00

--

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio das Américas, 15.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito das Américas, em Austin, nos EUA (horas de Lisboa):

Moto3, treinos livres, às 15:00 (SportTV5), e qualificações, às 18:35 (SportTV5)

MotoGP, treinos livres, às 15:55 (SportTV5), e 19:30 (SportTV5), e qualificações, às 20:10

Moto2, treinos livres, às 16:55 (SportTV5), e qualificações, às 21:10 (SportTV5).

--

Mundial de Superbike, prossegue 10.ª prova, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, até 03.

SBK, treinos livres, às 09:00 (SportTV6)

SSP300, superpole, às 09:45 (SportTV6)

SSP, superpole, às 10:25 (SportTV6)

SBK, superpole, às 11:10 (SportTV6)

SSP300, corrida, às 12:45 (SportTV6)

SBK, corrida, às 14:00 (SportTV6)

SSP, corrida, às 15:15 (SportTV6).