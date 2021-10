Depois de um fim de semana intenso, o futebol faz uma travagem brusca esta segunda-feira, mas a verdade é que a bola continua a rolar com os últimos jogos da 9.ª jornada da Liga e não só.

Faltam ainda disputar dois jogos a norte, o primeiro em Barcelos, onde o Gil Vicente vai receber o Sp. Braga, num dérbi minhoto que tem início marcado para as 19h00.

Mas acabe o jogo no Estádio Cidade de Barcelos, às 21h15, arranca o jogo no Bessa, onde o Boavista vai receber o Belenenses no jogo que fecha definitivamente a ronda nove da Liga.

Aqui ao lado, em Espanha, também ficou um jogo por disputar, com o Getafe de Florentino a receber o Celta de Franco Cervi.

Chamamos ainda a atenção para o escaldante dérbi na Turquia, com o Besiktas, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, a receber o vizinho Galatasaray para um duelo que está marcado para o final da tarde.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira:

I Liga (9.ª jornada):

Gil Vicente - Sporting de Braga, 19:00 (SportTV1)

Boavista - Belenenses SAD, 21:15 (SportTV2).

Liga espanhola (10.ª jornada):

Getafe - Celta de Vigo, 20:00 (Eleven 1).

Liga turca (10.ª jornada):

Besiktas-Galatasaray, 18h00