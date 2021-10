A 10.ª jornada da Liga prossegue este domingo com mais três encontros.



No entanto, há muito futebol para ver tanto na II Liga como por essa Europa fora. Em Espanha, o campeão Atlético de Madrid, de Félix, recebe o Betis de William Carvalho ao início da tarde e ao fim do dia há dérbi do País Basco.



Em Itália o jogo grande da jornada é em Roma entre a equipa de José Mourinho e o AC Milan. Horas antes, o líder Nápoles, equipa na qual joga em Mário Rui, defronta o Salermitana fora de portas, embora o dia de futebol começa em Milão com o Inter-Udinese.



Já em França, nota para a deslocação do Mónaco ao Brest e para a visita do Marselha à casa do Clermont.



Por sua vez, na II Liga, há cincos jogos para seguir com destaque para o Estrela da Amadora-FC Porto B e para o Feirense-Casa Pia.



Jogos para seguir este domingo:



Liga

Marítimo - Gil Vicente, 15h30 (SportTV1)

Belenenses SAD - Santa Clara, 18h00 (SportTV1)

Famalicão - Vizela, 20h30 (SportTV1).



II Liga

Estrela da Amadora - FC Porto B, 11h00 (SportTV1)

Mafra - Sporting da Covilhã, 11h00

Rio Ave - Académico de Viseu, 14h00 (SportTV+)

Feirense - Casa Pia, 16h00

Varzim - Vilafranquense, 19h30 (Canal 11)



Premier League

Norwich - Leeds, 14h00 (SportTV2)

Aston Villa - West Ham, 16h30 (SportTV2)





Serie A

Inter Milão - Udinese, 11h30 (SportTV3)

Fiorentina - Spezia, 14h00 (SportTV3)

Génova - Veneza, 14h00

Sassuolo - Empoli, 14h00

Salernitana - Nápoles, 17h00 (SportTV3)

Roma - AC Milan, 19h45 (SportTV2).

Liga espanhola

Cádiz - Maiorca, 13h00 (Eleven 1)

Atlético de Madrid - Betis, 15h15 (Eleven 1)

Getafe - Espanyol, 17h30 (Eleven 1)

Real Sociedad - Athletic Bilbau, 20h00 (Eleven 1).



Bundesliga

Augsburgo - Estugarda, 14h30 (Eleven 2)

Borussia Mönchengladbach - Bochum, 16h30 (Eleven 2).



Ligue 1

Angers - Nice, 12h00 (Eleven 2)

Bordéus - Reims, 14h00 (Eleven 1)

Montpellier - Nantes, 14h00 (Eleven 6)

Estrasburgo - Lorient, 14h00 (Eleven 5)

Troyes - Rennes, 14h00 (Eleven 3)

Brest - Mónaco, 16h00 (Eleven 3)

Clermont - Marselha, 19h45 (Eleven 4).