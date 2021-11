Esta segunda-feira vira o disco no mundo do futebol: agora é tempo das seleções nacionais, pelo que começam as concentrações dos jogadores internacionais um pouco por todo o mundo.

A Seleção Nacional concentra-se esta segunda-feira à noite, pelo que os internacionais portugueses terão direito a praticamente um dia de folga, antes de começarem a trabalhar na viagem da Dublin, para defrontar a Rep. Irlanda.

Já a Seleção sub-21 concentra-se em Lagos, tendo treino e conferência de imprensa marcados para as 17 horas e 16.30 horas, respetivamente. Os comandados de Rui Jorge vão preparar o duplo confronto com o Chipre.

Já a Seleção sub-20 concentra-se na Cidade do Futebol até às 16 horas e viaja para Fátima, onde deve chegar antes das 18 horas, para aí realizar um estágio de preparação.

Lá por fora, destaque para a apresentação de Xavi como treinador do Barcelona, numa cerimónia marcada para as 11 horas, em Camp Nou.

Os jogos desta segunda-feira:

II Liga, 11.ª jornada:

Nacional - Chaves, 18:00 (SportTV+)

Académico de Viseu - Feirense, 20:15 (SportTV1).

Taça de Inglaterra, primeira ronda:

Dagenham & Redbridge-Salford City

II Liga Espanhola, 15ª jornada:

Tenerife-Girona