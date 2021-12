O Sporting vai ser o primeiro dos três grandes a entrar em campo, este sábado, em Barcelos, para defrontar o Gil Vicente em jogo da 15.ª jornada da Liga. Os leões de Ruben Amorim voltam, assim, a ter uma possibilidade de destacarem-se no topo da classificação para depois, no domingo, ficarem sentados no sofá a ver os rivais vão fazer, o FC Porto em Vizela e o Benfica em casa com o Marítimo.

Recordamos que na última temporada o Sporting sofreu para trazer três pontos de Barcelos, arrancados com uma cabeçada de Coates já para lá dos noventa minutos. O Gil Vicente já não perde há três jogos e vem de uma goleada ao Famalicão (4-0) de uma vitória em Paços de Ferreira (1-0), mas os leões também procuram a décima vitória consecutiva. Um jogo para acompanhar, minuto a minuto, no Maisfutebol, a partir das 20h30.

Antes deste jogo, há mais dois da Liga, ambos marcados para as 15h30. O Portimonense, também em boa forma, recebe o Arouca, enquanto o Paços de Ferreira visita Tondela.

Lá por fora, mesmo com quatro jogos adiados, ainda se joga na Premier League, com destaque para a visita do Arsenal a Leeds. Também podemos contar com seis jogos da Bundesliga, quatro jogos da liga espanhola, com o Atlético de Madrid de João Félix a visitar o Sevilha, e ainda três jogos da Série A, com a Roma de José Mourinho a jogar mo terreno da Atalanta.

Do pé passamos para a mão porque este sábado é dia de clássico no andebol, com o Sporting a visitar o Dragão Arena para defrontar o campeão FC Porto, num jogo em atraso da 11.ª jornada que também poderá acompanhar no Maisfutebol a partir das 18h00.

Os jogos que pode ver este sábado

I Liga (15.ª jornada):

Portimonense - Arouca, 15:30 (SportTV4)

Tondela - Paços de Ferreira, 15:30 (SportTV1)

Gil Vicente - Sporting, 20:30 (SportTV1).

II Liga (15.ª jornada):

Mafra - Académica, 11:00 (SportTV1)

Desportivo de Chaves - Farense, 14:00 (SportTV+)

Nacional - Leixões, 15:30.

Liga Revelação (14.ª jornada):

Famalicão - Vizela, 11:00

Leixões - Académica, 11:00

Vitória de Guimarães - Rio Ave, 11:00.

Liga inglesa (18.ª jornada):

Aston Villa - Burnley, 15:00 (SportTV5)

Leeds - Arsenal, 17:30 (SportTV2).

Liga alemã (17.ª jornada):

Leipzig - Arminia Bielefeld, 14:30 (Eleven 2)

Eintracht Frankfurt - Mainz, 14:30 (Eleven 5)

Hoffenheim - Borussia Moenchengladbach, 14:30 (Eleven 3)

Bochum - Union Berlim, 14:30

Greuther Fürth - Augsburgo, 14:30

Hertha Berlim - Borussia Dortmund, 17:30 (Eleven 2).

Liga espanhola (18.ª jornada):

Rayo Vallecano - Alavés, 13:00 (Eleven 1)

Real Sociedad - Villarreal, 15:15 (Eleven 1)

FC Barcelona - Elche, 17:30 (Eleven 1)

Sevilha - Atlético de Madrid, 20:00 (Eleven 1)

Liga italiana (18.ª jornada):

Atalanta - Roma, 14:00 (SportTV3)

Bolonha - Juventus, 17:00 (SportTV3)

Cagliari - Udinese, 19:45 (SportTV2).

Taça de França (32 avos de final):

Toulouse - Nimes, 12:45

Troyes - Nancy, 12:45

Sochaux - Nantes, 15:00

Chemin - Clermont, 15:00

Lille - Auxerre, 17:30

Rennes - Lorient, 20:00.