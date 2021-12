O Sporting de Ruben Amorim regressa esta quarta-feira a Alvalade para receber o Portimonense num jogo que pode permitir aos leões destacarem-se no topo da classificação da Liga para depois sentarem-se no sofá a assistir ao clássico de quinta-feira entre FC Porto e Benfica no Dragão. Um dia que também vai ficar marcado pela Supertaça de Futsal entre Sporting e Benfica em Gondomar.

Já com três jogos cumpridos, a 16.ª jornada da Liga prossegue esta quarta-feira com mais três. Famalicão e Belenenses abrem o dia num jogo que tem início marcado para as 17h00. Quando o jogo de Famalicão estiver a acabar, arranca o sempre escaldante V. Guimarães-Boavista, marcado para as 19h00. Os «axadrezados não vencem no Berço há vinte anos, desde que o clube do Bessa alcançou o histórico título, em 2001, ainda com Petit como jogador.

Depois será a vez do campeão Sporting entrar em campo, por volta das 21h00, frente ao Portimonense de Paulo Sérgio. Uma vitória pode deixar os leões numa situação privilegiada para assistir ao clássico de quinta-feira no Dragão, com possibilidades de ganhar pontos a um dos rivais ou mesmo aos dois.

Mas antes de Alvalade, os olhos vão concentrar-se em Gondomar onde as equipas de futsal do Sporting e do Benfica vão disputar o primeiro título da temporada, a Supertaça. Um jogo entre os dois rivais de Lisboa que promete quase sempre polémica e espetáculo em doses bem servidas.

Lá por fora, podemos contar com mais dois jogos da Premier League, com o campeão Chelsea a receber o Brighton (19h30) e o líder Manchester City a visitar o Brentford (20h15).

Os jogos que podem ver esta quarta-feira

Liga (16.ª jornada):

Famalicão - Belenenses SAD, 17:00 (SportTV1)

Vitória de Guimarães - Boavista, 19:00 (SportTV2)

Sporting - Portimonense, 21:00 (SportTV1).

II Liga (16.ª jornada):

Académico de Viseu - Nacional, 15:30.

Futsal: Supertaça, no Multiusos de Gondomar:

Sporting - Benfica, 19:00 (Canal 11).

Liga inglesa (20.ª jornada):

Chelsea - Brighton, 19:30 (SportTV4)

Brentford - Manchester City, 20:15 (SportTV3).