É sexta-feira e a Liga está de volta com o arranque da 19.ª jornada, com o Benfica a estrear a nova ronda com uma deslocação a Arouca antes do Paços de Ferreira receber o Boavista. Um arranque com dois jogos, à semelhança das restantes ligas europeias que também dão hoje o pontapé de saída com pelo menos um jogo marcado para esta sexta-feira.

A 19.ª jornada arranca, assim, no Estádio Municipal de Arouca que promete uma boa casa para a receção à equipa comandada por Nélson Veríssimo que procura recuperar terreno, depois do empate concedido em casa, diante do Moreirense (1-1).

Um arranque com início marcado para as 19h00, mas uma hora antes o Maisfutebol já vai estar no estádio para lhe dar em primeira mão os onzes iniciais e toda a informação sobre este jogo.

Logo a seguir, pelas 21h15, começa o segundo jogo na Mata Real onde o Paços de Ferreira de César Peixoto vai receber o Boavista de Petit num duelo que promete ser equilibrado, com destaque para os axadrezados que vêm de uma série de cinco jogos sempre a pontuar.

O grande jogo da 19.ª jornada está, no entanto, marcado para sábado, com o campeão Sporting a receber o Sp. Braga no Estádio de Alvalade. Esta sexta-feira será, assim, dia dos treinadores apresentarem-se em conferência de imprensa para a habitual antevisão do jogo.

Carlos Carvalhal será o primeiro a falar aos jornalistas, por volta das 12h30, enquanto Ruben Amorim vai abordar o jogo com os minhotos mais para o final da tarde, numa conferência de imprensa que está marcada para as 18h30 para o Estádio de Alvalade.

As restantes ligas europeias também vão arrancar a conta-gotas, com um jogo em França e também na Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha. Nestes jogos destacamos o dérbi sempre quente entre os vizinhos Lyon e Saint-Étienne na Ligue 1, a receção do Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência ao Arminia de Guilherme Ramos, bem como a deslocação do Betis de William Carvalho ao campo do Espanhol.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

I Liga (19.ª jornada):

Arouca - Benfica, 19:00 (SportTV1)

Paços de Ferreira - Boavista, 21:15 (SportTV2).

Liga francesa (22.ª jornada):

Lyon - Saint-Étienne, 20:00 (Eleven 3).

Liga alemã (20.ª jornada):

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld, 19:30 (Eleven 2).

Liga italiana (23.ª jornada):

Verona - Bolonha, 19:45 (SportTV5).

Liga inglesa (23.ª jornada):

Watford - Norwich, 20:00 (SportTV3).

Liga espanhola (22.ª jornada):

Espanyol - Betis, 20:00 (Eleven 1).