Depois dos dois primeiros jogos na sexta-feira, a Liga acelera o passo este sábado com mais três, a fechar com o jogo de cartaz da 19.ª jornada, com o campeão Sporting a receber o Sp. Braga no Estádio de Alvalade. Será o terceiro «round» entre Ruben Amorim e Carlos Carvalhal esta temporada, depois dois leões terem vencido os dois primeiros logo a abrir a temporada, primeiro com a Supertaça (2-1), depois com o jogo da primeira volta, na Pedreira, também com triunfo da equipa de Lisboa por 2-1.

A ronda começa pelas 15h30, com o Moreirense a receber o Santa Clara e tem novo impulso às 18h00, quando começar o Tondela-Vizela, ainda antes do duelo de Alvalade, marcado para as 20h30. Três jogos para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol com toda a informação sobre as equipas, crónicas, destaques e reportagem.

Além dos jogos da Liga, vamos ter muitos portugueses em ação este sábado por essa Europa fora, a começar pela armada do Wolverhampton de Bruno Lage que visita o Brentford às 15h00. À mesma hora, o Manchester United de Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo recebe o West Ham em Old Trafford.

Duelo de portugueses também na liga espanhola com o Atlético de Madrid de João Félix a receber o Valencia de Thierry Correia e Gonçalo Guedes no Wanda Metropolitano (20h00).

Do futebol passamos para o basquetebol, com jogos grandes na disputa da clássica Taça Hugo dos Santos no Pavilhão Multiusos de Sines. O Sporting defronta o FC Porto, a partir das 16h00, enquanto o Benfica vai jogar com a Oliveirense às 19h30, sabendo-se que os vencedores dos dois jogos disputam, depois, o título no domingo.

Os jogos que pode ver este sábado

Liga (19.ª jornada):

Moreirense - Santa Clara, 15:30 (SportTV1)

Tondela - Vizela, 18:00 (SportTV2)

Sporting - Sporting de Braga, 20:30 (SportTV1).

II Liga (19.ª jornada):

Vilafranquense - Nacional, 11:00 (SportTV1)

Varzim - Académica, 15:30 (SportTV+).

Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação, 5.ª jornada):

Vizela - Farense, 11:00

Belenenses SAD - Famalicão, 15:00

Vitória de Guimarães - Académica, 15:00.

Liga inglesa (23.ª jornada):

Everton - Aston Villa, 12:30 (SportTV2)

Brentford - Wolverhampton, 15:00 (SportTV3)

Leeds - Newcastle, 15:00 (SportTV4)

Manchester United - West Ham, 15:00 (SportTV2)

Southampton - Manchester City, 17:30 (SportTV2).

Liga espanhola (22.ª jornada):

Levante - Cádiz, 13:00 (Eleven 1)

Villarreal - Maiorca, 15:15 (Eleven 1)

Sevilha - Celta de Vigo, 17:30 (Eleven 1)

Atlético de Madrid - Valência, 20:00 (Eleven 1).

Liga francesa (22.ª jornada):

Brest - Lille, 16:00 (Eleven 5)

Lens - Marselha, 20:00 (Eleven 2).

Liga alemã (20.ª jornada):

Bayer Leverkusen - Augsburgo, 14:30 (Eleven 4)

Borussia Mönchengladbach - Union Berlim, 14:30 (Eleven 6)

Friburgo - Estugarda, 14:30 (Eleven 3)

Hoffenheim - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven 2)

Greuther Fürth - Mainz, 14:30

Bochum - Colónia, 17:30 (Eleven 2).

Liga italiana (23.ª jornada):

Génova - Udinese, 14:00 (SportTV5)

Inter Milão - Veneza, 17:00 (SportTV4)

Lazio - Atalanta, 19:45 (SportTV2).