Esta terça-feira prossegue a 20.ª jornada da Liga com o Santa Clara a receber o Boavista, enquanto, mais para o final da noite, será a vez de Otamendi, Darwin Nuñez, Sebastian Coates e Matheus Uribe entrarem em ação, ao serviço das respetivas seleções, em jogos da fase de qualificação da zona sul-americana para o Mundial2022.

Numa jornada que tem sido disputada a conta-gotas, esta terça-feira será a vez de Santa Clara e Boavista medirem forças no Estádio São Miguel, um jogo que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 19h15.

Antes disso, Ruben Amorim e Nélson Veríssimo vão falar aos jornalistas na antevisão dos respetivos jogos marcados para quarta-feira. O treinador do Sporting vai abordar o dérbi com o Belenenses, em Alcochete, numa conferência que está marcada para as 12h30, enquanto o treinador do Benfica vai lançar a receção ao Gil Vicente, no Seixal, a partir das 14h30.

Antes disso, logo pela manhã, a comitiva portuguesa aos Jogos Olímpicos de Inverno, com três atletas, parte do Aeroporto de Lisboa rumo a Pequim. A partida está marcada para as 8h20 e a chegada está prevista para as 2h20 de quarta-feira.

Ainda no período da manhã, pelas 11h00, está marcada uma conferência de imprensa do presidente do Barcelona, Joan Laporta, que vai apresentar as conclusões da auditoria forense efetuada às contas da anterior gestão do clube, então sob o comando de José Maria Bartomeu.

Os jogos da fase de qualificação da zona sul-americana para o Mundial2022 estão marcados para o final da noite. O Uruguai de Coates e Darwin Nuñez defronta a Venezuela a partir das 23h00, enquanto a Argentina de Otamendi recebe a Colômbia de Luis Díaz e Matheus Uribe à mesma hora.

Futebol à parte, esta terça-feira também arranca a Volta à Arábia Saudita, com a participação dos portugueses Rui Costa e Rui Oliveira (UAE Emirates).

Os jogos que pode ver esta terça-feira

I Liga (20.ª jornada):

Santa Clara - Boavista, 20:15

Liga Revelação (2.ª fase/6.ª jornada):

Marítimo - Vizela, 11:00

Famalicão - Sporting, 11:00

Farense - Vitória de Guimarães, 11:00

Belenenses SAD - Académica, 17:00.

Liga francesa (22.ª jornada)

Lyon-Marselha, 19h00

Mundial2022 (fase de qualificação da zona sul americana):

Bolívia - Chile, 20:00 (SportTV2)

Uruguai - Venezuela, 23:00 (SportTV3)

Argentina - Colômbia, 23:30 (SportTV2)

Brasil - Paraguai, 00:30 (dia 02 em Lisboa, SportTV1)

Peru - Equador, 02:00 (dia 02 em Lisboa, SportTV2).