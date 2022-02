Prossegue este sábado a Liga portuguesa e logo com três jogos. O maior destaque vai para a visita do Sporting, segundo classificado do campeonato, ao Marítimo.



Mas há mais para ver. A ronda abre no Minho com a receção do Famalicão ao Tondela e termina junto à Serra da Freita com o Arouca-Moreirense.



Pelo meio, Nélson Veríssimo e Sérgio Conceição vão fazer a antevisão aos jogos contra Vitória e Gil Vicente, respetivamente.



Em Espanha o Real Madrid joga em Vallecas contra o Rayo enquanto o Atlético de Madrid, de Félix, recebe o Celta de Vigo. Em França, o líder PSG, de Nuno Mendes, defronta o Saint-Étienne.



Por sua vez, em Inglaterra há muito futebol para ver. Destaque para o encontro do Man. United contra o Watford, em Old Trafford e para a visita do City a Goodison Park.



Por último, nota para a visita do líder da Bundesliga, o Bayern Munique, a Frankfurt, casa do Eintracht, clube onde alinha Gonçalo Paciência.



Tudo o que há para seguir este sábado:





Portugal



Famalicão-Tondela, 15h30



Marítimo-Sporting, 18h00



Arouca-Moreirense, 20h30



Benfica: conferência de imprensa de antevisão ao duelo contra o V. Guimarães. Nélson Veríssimo fala aos jornalistas às 14h30



FC Porto: conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Gil Vicente. Sérgio Conceição fala aos jornalistas às 18h00, no Olival.





Espanha

Liga espanhola, 26.ª jornada, até 28 (horas de Lisboa):

Maiorca - Valência, 13:00 (Eleven 1)

Getafe - Alavés, 15:15 (Eleven 1)

Rayo Vallecano - Real Madrid, 17:30 (Eleven 1)

Atlético de Madrid - Celta de Vigo, 20:00 (Eleven 1).

____________________________________________________________

França

Estrasburgo,Paris

Liga francesa, 26.ª jornada, até 27 (horas de Lisboa):

Estrasburgo - Nice, 16:00 (Eleven 6)

Paris Saint-Germain - Saint-Étienne, 20:00 (Eleven 2).

____________________________________________________________

Reino Unido

Liga inglesa, 27.ª jornada, até 27:

Leeds - Tottenham, 12:30 (SportTV2)

Crystal Palace - Burnley, 15:00

Manchester United - Watford, 15:00 (SportTV1)

Brighton - Aston Villa, 15:00 (SportTV3)

Brentford - Newcastle, 15:00

Everton - Manchester City, 17:30 (SportTV2).

____________________________________________________________

Itália

Liga italiana, 27.ª jornada, até 28 (horas de Lisboa):

Salernitana - Bolonha, 14:00 (SportTV4)

Empoli - Juventus, 17:00 (SportTV3)

Sassuolo - Fiorentina, 19:45 (SportTV2).

____________________________________________________________

Alemanha

Liga alemã, 24.ª jornada, até 27 (horas de Lisboa):

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld, 14:30 (Eleven 2)

Greuther Fürth - Colónia, 14:30

Friburgo - Hertha Berlim, 14:30

Union Berlim - Mainz, 14:30 (Eleven 3)

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburgo, 15:30 (Eleven 5)

Eintracht Frankfurt - Bayern Munique, 17:30 (Eleven 2).





____________________________________________________________

Andebol

____________________________________________________________

Portugal

Nacional, 19.ª jornada, até 27:

FC Gaia - ABC/UMinho, 15:00

Boa Hora - Avanca, 16:30

Madeira SAD - Póvoa, 17:00

Águas Santas - Xico Andebol, 18:00

Sporting - Maia/UMaia, 21:00

Sporting da Horta - Benfica, 21:00 locais (22:00 em Lisboa).