A 25.ª ronda da Liga prossegue este domingo com quatro jogos.



O primeiro jogo do dia é no Minho com o embate entre o Moreirense e o Marítimo. Segue-se, depois, a visita do líder FC Porto à Capital do Móvel e o dia termina em dose dupla com o Santa Clara-Vizela e o Vitória-Famalicão.



Mas há mais futebol para seguir. Desde logo há cinco jogos da II Liga para acompanhar. O jogo de maior cartaz a nível internacional é o dérbi de Manchester entre City e United.



Em Espanha o Barcelona joga em casa do Elche, às 15h15, e a fecar a noite há duelo português em Sevilha com o Betis, de Rui Silva e William, a defrontar o Atlético de Félix. Já em Itália o jogo grande também terá protagonistas portugueses: o Milan, de Leão, joga em Nápoles contra a equipa de Mário Rui.



Este domingo há ainda dérbi em hóquei patins entre Benfica e FC Porto e a corrida de MotoGP de Doha que contará com a participação de Miguel Oliveira.



O que há para seguir esta este domingo:





Liga

Moreirense-Marítimo, 15h30

P. Ferreira-FC Porto,18h00

Santa Clara-Vizela, 20h30

V. Guimarães-Famalicão, 20h30



II Liga



Feirense-Leixões, 11h00

Penafiel-Desp. Chaves, 14h00

FC Porto B-Académica, 15h30

Benfica B-Varzim, 18h00

Trofense-Farense, 10h15



Alemanha



Colónia-Hoffenheim, 16h30



Inglaterra



Watford-Arsenal, 14h00

Man. City-Man. United, 16h30



Itália



Génova-Empoli, 11h30

Bolonha-Torino, 14h00

Fiorentina-Hellas Verona, 14h00

Veneza-Sassuolo, 14h00

Juventus-Spezia, 17h00

Nápoles-AC Milan, 19h45



Espanha



Cádiz-Rayo Vallecano, 13h00

Elche-Barcelona, 15h15

Celta de Vigo-Maiorca, 17h30

Betis-Atlético de Madrid, 20h00



França



Saint-Étienne - Metz, 12h00

Bordéus-Troyes, 14h00

Nantes-Montpellier, 14h00

Reims-Estrasburgo, 14h00

Rennes-Angers, 14h00

Lille-Clermont, 16h05

Marselha-Monaco, 19h45



Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 20.ª jornada:

Benfica – FC Porto, 15h00

MotoGP: Grande Prémio do Qatar, 1.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira, no Circuito Internacional de Losail, em Doha às 15h00.