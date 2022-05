Terminada mais uma emocionante ronda europeia, esta sexta-feira é tempo de retomar as ligas domésticas, com o Boavista e V. Guimarães a inaugurarem a 33.ª e penúltima jornada da Liga com um jogo no Estádio do Bessa.

Um clássico do futebol português entre dois emblemas que alimentam uma particular rivalidade e ambos determinados em subir na classificação. Um jogo para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 20h15.

Uma jornada especial que vai contar com um clássico no Estádio da Luz onde o Benfica vai receber o FC Porto, no próximo sábado, no jogo que pode valer o título para a equipa do Dragão. Por isso, esta sexta-feira o clássico já vai estar em cima da mesa, com os treinadores das duas equipas a fazerem a habitual antevisão. Sérgio Conceição será o primeiro a abordar o grande jogo da 33.ª jornada, por volta do 12h00, enquanto Nélson Veríssimo vai apresentar-se diante dos jornalistas pelas 14h30.

O Sporting ainda está na luta pelo título, pelo menos até ao final do clássico, e também joga no sábado, em Portimão, pelo que Ruben Amorim também vai dirigir-se aos jornalistas, numa conferência de imprensa que está marcada para as 12h30.

Lá por fora, também há jogos soltos em várias ligas europeias, com destaque para os dois que abrem a nova ronda em Itália: o Inter recebe o Empoli ao final da tarde, enquanto à noite a Juventus visita Génova (veja a lista completa dos jogos no fundo do artigo).

No que diz respeito às modalidades, esta sexta-feira será dia de Final 8 da Taça de Basquetebol, no Pavilhão Desportivo de Albufeira, no Algarve, com o Sporting a defrontar o Imortal, o FC Porto a Oliveirense, o Benfica a Ovarense e o V. Guimarães o Iliabum.

No andebol, o Benfica vai ficar a conhecer o adversário da final four da Liga Europeia, no sorteio das meias-finais que vai realizar-se em Viena, na Áustria, a partir das 10h00.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

I Liga (33.ª jornada):

Boavista - Vitória de Guimarães, 20:15 (SportTV1).

Liga francesa (36.ª jornada):

Lille - Mónaco, 20:00 (Eleven 2).

Liga alemã (33.ª jornada):

Bochum - Arminia Bielefeld, 19:30 (Eleven 3).

Liga italiana (36.ª jornada):

Inter Milão - Empoli, 17:45 (SportTV2)

Génova - Juventus, 20:00 (SportTV2).

Liga espanhola (35.ª jornada):

Levante - Real Sociedad, 20:00 (Eleven 1).

Basquetebol

Taça de Portugal (final 8):

Imortal – Sporting, 11:00

FC Porto – Oliveirense, 14:00

Benfica – Ovarense, 17:00

Vitória de Guimarães – Illiabum, 20:00.

NBA (play-offs, meias-finais de conferência, 3.º jogo):

Philadelphia 76ers - Miami Heat, 00:00 (dia 07 em Lisboa)

Dallas Mavericks - Phoenix Suns, 02:30 (dia 07 em Lisboa, SportTV2).