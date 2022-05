Belenenses SAD e Famalicão encerram esta segunda-feira a 33.ª jornada da Liga, num jogo determinante para os «azuis» do Jamor, num dia em que a Roma de José Mourinho também vai ter um jogo importante em Florença.

Com dois jogos por disputar, o Belenenses SAD continua afundado no último lugar da classificação da Liga, mas ainda com possibilidades de lutar pela permanência. Franclim Carvalho classificou este jogo com uma «meia-final» que a sua equipa terá de ganhar para chegar à última ronda, em que vai defrontar o Arouca, com possibilidades de garantir a continuidade na elite.

O Belenenses soma 25 pontos, mas tem o Moreirense (26 pontos), Tondela (27) e Arouca (30) à vista. O jogo com o Famalicão está marcado para as 20h15 e será acompanhado, minuto a minuto, pelo Maisfutebol.

Entretanto, em Itália, a Roma de José Mourinho, pressionada pela Atalanta, tem possibilidades de alcançar a vizinha Lazio no quinto lugar da Série A quando visitar Florença, esta segunda-feira (19h45). Depois de garantir a qualificação para a final da Liga Conferência a meio da semana, o treinador português procura agora garantir a qualificação para a Liga Europa na próxima época.

Futebol à parte, esta segunda-feira também poderá acompanhar mais uma etapa do Giro, em Itália, com João Almeida, Rui Oliveira e Rui Costa em ação.

Já a entrar na madrugada, jogam-se os quartos jogos do play-off das meias-finais de conferência da NBA, com os Milwaukee Bucks a defrontarem os Boston Celtics, (00h30) e os Golden State Warriors a medirem forças com os Memphis Grizzlies (03h00).

Os jogos que poderá acompanhar esta segunda-feira

I Liga (33.ª jornada):

Belenenses SAD - Famalicão, 20:15 (SportTV1).

Liga italiana (36.ª jornada):

Fiorentina - Roma, 19:45 (SportTV3).

Taça Revelação (meias-finais/1.ª mão):

Estoril Praia - Benfica, 16:00

Sporting de Braga, Marítimo, 18:30.