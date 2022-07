Depois dos testes do FC Porto e do Sporting, esta sexta-feira é dia do Benfica, também já no Algarve, subir ao relvado para defrontar os franceses do Nice, no Estádio do Algarve, num jogo que tem início marcado para as 21h00 e que vai contar com transmissão em direto na TVI.

Trata-se de um jogo inserido no Troféu Algarve que, além do Benfica e Nice, conta ainda com os ingleses do Fulham de Marco Silva, que também vai defrontar a equipa de Roger Schmidt no próximo domingo.

Dia de testes também para o novo Sp. Braga de Artur Jorge, também no Algarve, neste caso, em Lagos, frente aos ingleses do Middlesbrough (19h00).

Entretanto, em Inglaterra, prossegue o Euro feminino, com dois jogos do Grupo A marcados para as 20h00, com a Irlanda do Norte a defrontar a seleção anfitriã e a Áustria a medir forças com a Noruega.

Do pé para a mão, esta sexta-feira prossegue o Campeonato da Europa de sub-20 de andebol, que está a decorrer em Vila Nova de Gaia, Gondomar e Matosinhos. A seleção portuguesa vai defrontar a Suécia nas meias-finais, a partir das 19h30, já depois do jogo entre a Sérvia e a Espanha (16h30).

Para os aficionados do ciclismo, atenção a mais uma etapa do Tour de França, com a realização da 13.ª etapa que vai ligar Bourg d'Oisans a Saint-Étienne, em mais um dia exigente, com 192,6 quilómetros pela frente.

Jogos de pré-temporada

Vizela-Torreense, 10:30

Sp. Braga-Middlesbrough, 19:00.

Benfica-Nice, 21:00 (TVI).

Campeonato da Europa feminino

Irlanda do Norte - Inglaterra, 20:00 (Canal 11)

Áustria - Noruega, 20:00.