Sábado gordo com Benfica e Sporting em campo e grande atividade em todas as ligas europeias, com destaque para uma jornada praticamente inteira da Premier League, com os principais candidatos a entrarem em ação ao longo da tarde.

A quarta jornada da Liga prossegue este sábado com mais três jogos. Marítimo e Portimonense abrem o dia, no Estádio dos Barreiros, com jogo marcado para as 15h30. Depois, pelas 18h00, será a vez do Benfica visitar o Estádio do Bessa para defrontar o Boavista, antes da receção do Sporting ao Desp. Chaves, prevista para as 20h30. Três jogos para acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

O FC Porto só joga no domingo, por isso, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão do jogo com o Rio Ave, numa conferência que está marcada, para o Olival, para as 12h00.

A nível internacional também vamos ter uma tarde bem animada, com jogos da Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Série A.

Uma extensa lista de jogos [confira a lista completa no fundo da página], dos quais destacamos Southampton-Manchester United (12h30), o Chelsea-Leicester (15h00), o Liverpool-Bournemouth (15h00), o Manchester City-Crystal Palace (15h00), Arsenal-Fulham (17h30) e ainda a receção da Juventus, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, à Roma de José Mourinho.

No futsal o dia também promete ser de emoções fortes no Portimão Arena, com o Sporting a defrontar o Barcelona (11h00) e o Benfica o Inter Movistar (15h00), na disputa da International Mastars Futsal.

Do futsal passamos para o andebol, com destaque para o Águas Santas que vai defrontar os finlandeses do HC Cocks (16h00), em jogo da primeira mão da primeira eliminatória da liga Europeia.

No ciclismo, prossegue a Volta a Espanha, com a realização da oitava etapa, que vai ligar La Pola Llaviana/Pola de Laviana a Colláu Fancuaya/Yernes e Tameza, num percurso de 153,4 km, com a participação de João Almeida e Ivo Oliveira (UAE-Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar).

Domingo também é dia de Fórmula 1, com os treinos livres (12h00) e qualificação (15h00) do Grande Prémio da Bélgica, em Spa-Francorchamps.

Ainda nos motores, atenção também ao Rali da República Checa, 7.ª prova do European Rally Championship.

OS JOGOS QUE PODE ACOMPANHAR ESTE SÁBADO

I Liga (4.ª jornada):

Marítimo - Portimonense, 15:30 (SportTV1)

Boavista - Benfica, 18:00 (SportTV2)

Sporting - Desportivo de Chaves, 20:30 (SportTV1).

II Liga (4.ª jornada):

Académico de Viseu - Tondela, 11:00 (SportTV1)

BSAD – Moreirense, 14:00 (SportTV+)

Sporting da Covilhã - Penafiel, 15:30 (SportTV6).

Liga inglesa (4.ª jornada):

Southampton - Manchester United, 12:30 (Eleven 1)

Brentford - Everton, 15:00 (Eleven 4)

Brighton - Leeds, 15:00

Chelsea - Leicester, 15:00 (Eleven 3)

Liverpool - Bournemouth, 15:00 (Eleven 2)

Manchester City - Crystal Palace, 15:00 (Eleven 1)

Arsenal - Fulham, 17:30 (Eleven 1).

Liga alemã (4.ª jornada):

Leipzig - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven 6)

Mainz - Bayer Leverkusen, 14:30

Hoffenheim - Augsburgo, 14:30

Hertha Berlim - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven 5)

Schalke 04 - Union Berlim, 14:30

Bayern Munique - Borussia Mönchengladbach, 17:30 (Eleven 2).

Liga espanhola (3.ª jornada):

Elche - Real Sociedad, 16:30 (Eleven 5)

Rayo Vallecano - Maiorca, 18:30 (Eleven 3)

Almeria - Sevilha, 21:00 (Eleven 1).

Liga italiana (3.ª jornada):

Cremonese - Torino, 17:30 (SportTV6)

Juventus - Roma, 17:30 (SportTV3)

AC Milan - Bolonha, 19:45 (SportTV3)

Spezia - Sassuolo, 19:45 (SportTV4).

Liga francesa (4.ª jornada):

Auxerre - Estrasburgo, 16:00

Lens - Rennes, 20:00 (Eleven 2).

Campeonato das Nações Africanas (qualificação):

Bostuana - Madagáscar, 14:00

Malawi - Moçambique, 14:00

Senegal - Guiné Conacri, 17:00

Guiné-Bissau - Mauritânia, 17:00

Costa do Marfim - Burquina Fasso, 17:00.

International Masters Futsal:

Sporting - FC Barcelona, 11:00

Benfica - Inter Movistar, 15:00