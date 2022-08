Depois de Benfica e Sporting, este domingo é a vez do campeão FC Porto entrar em campo, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, à procura de manter o registo só com vitórias na Liga. Uma tarde/noite de domingo bem animada, com destaque para a Fórmula 1, com o Grande Prémio da Bélgica marcado para as 14h00 e muitos jogos nas principais ligas europeias, com destaque para os embates com adversários dos portugueses na Liga dos Campeões.

A 4.ª jornada da Liga prossegue este domingo com mais três jogos. A tarde desportiva começas às 15h30 com o Famalicão a receber o Santa Clara à procura do primeiro golo da época. Prossegue depois com a receção do Arouca ao Sp. Braga, marcada para as 18h00 e fecha com a visita do FC Porto a Vila do Conde, com início marcado para as 20h30.

A nível internacional, vamos ter mais três jogos na Premier League, com a armada portuguesa do Wolverhampton a defrontar o milionário Newcastle (14h00), mas também com a visita do Tottenham, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, ao campo do histórico Nottingham Forest.

Além do Tottenham, Ruben Amorim também vai poder observar o Marselha, que se desloca a Nice (14h00) e também o Eintracht Frankfurt, que visita o Werder Bremen (16h30). Vamos também estar atentos à receção do Paris Saint-Germain, adversário do Benfica, ao Monaco, marcada para as 19h45.

Em Espanha, o Barcelona vai receber o Valladolid (18h30), enquanto o Real Madrid visita o Espanhol (21h00).

Do futebol para o futsal, este domingo vamos ter a oportunidade de assistir a mais dois grandes jogos no Portimão Arena onde vai terminar a International Masters, com o Benfica a defrontar o Barcelona (11:00) e o Sporting a medir forças com o Inter Movistar (15:00).

No basquetebol, depois da promissora estreia de Neemias Queta frente à Roménia, a seleção volta a jogar este domingo, em Odivelas, frente ao Chipre (17h00), no segundo jogo da ronda de pré-qualificação para o Eurobasket 2025.

Este domingo também prossegue a Volta a Espanha, com a participação dos portugueses João Almeida, Ivo Oliveira e Nelson Oliveira, com a realização da 9.ª etapa a ligar Villaviciosa a Les Praeres, num percurso de 171,4 quilómetros.

Domingo também é dia de regresso da Fórmula 1, num circuito de Spa-Francorchamps, onde vai decorrer o Grande Prémio da Bélgica a partir das 14h00.

Os jogos que pode ver este domingo

I Liga (4.ª jornada):

Famalicão – Santa Clara, 15:30 (SportTV1)

Arouca - Sporting de Braga, 18:00 (SportTV2)

Rio Ave - FC Porto, 20:30 (SportTV1).

II Liga (4.ª jornada):

Leixões - Nacional, 11:00 (SportTV1)

Torreense - Benfica B, 14:00 (SportTV+)

Estrela da Amadora - FC Porto B, 15:30 (SportTV2)

Oliveirense - Trofense, 18:00.

Liga inglesa (4.ª jornada):

Aston Villa - West Ham, 14:00 (Eleven 2)

Wolverhampton - Newcastle, 14:00 (Eleven 1)

Nottingham Forest - Tottenham, 16:30 (Eleven 1)

Liga espanhola (3.ª jornada):

Getafe - Villarreal, 16:30 (Eleven 2)

FC Barcelona - Valladolid, 18:30 (Eleven 2)

Espanyol - Real Madrid, 21:00 (Eleven 1).

Liga italiana (3.ª jornada):

Verona - Atalanta, 17:30 (SportTV3)

Salernitana - Sampdoria, 17:30 (SportTV5)

Fiorentina - Nápoles, 19:45 (SportTV3)

Lecce - Empoli, 19:45 (SportTV4).

Liga alemã (4.ª jornada):

Colónia - Estugarda, 14:30 (Eleven 6)

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt, 16:30 (Eleven 2).

Liga francesa (4.ª jornada):

Nantes - Toulouse, 12:00 (Eleven 1)

Brest - Montpellier, 14:00

Lorient - Clermont, 14:00 (Eleven 4)

Nice - Marselha, 14:00 (Eleven 3)

Troyes - Angers, 14:00

Reims - Lyon, 16:05 (Eleven 3)

Paris Saint-Germain - Mónaco, 19:45 (Eleven 3).

Campeonato das Nações Africanas (qualificação):

Tanzânia - Uganda, 14:00

Gana - Nigéria, 17:00

Togo - Níger, 17:00

República Centro-Africana - Congo, 17:00

Chade - República Dominicana do Congo, 17:00

Angola - África do Sul, 18:00

Guiné Equatorial - Camarões, 19:00

Serra Leoa - Mali, 20:00.

Taça da Liga feminina (oitavos de final, 1.ª mão):

Marítimo - Valadares Gaia, 15:00

Albergaria - Damaiense, 16:00

Torreense - Ouriense, 16:00

Vilaverdense - Amora, 16:00.

Futsal (International Masters Futsal:

Benfica - FC Barcelona, 11:00

Sporting - Inter Movistar, 15:00.