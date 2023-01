Portugal vai parar este domingo, pelas 18h00, para assistir ao embate entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, com as equipas de Roger Schmidt e Ruben Amorim no relvado para discutir o primeiro dérbi lisboeta da temporada 2022/23. O grande jogo de cartaz da 16.ª jornada da Liga num domingo em cheio no que diz respeito a eventos desportivos.

A Liga prossegue este domingo com mais três jogos, com o Desportivo de Chaves e Arouca a abrirem o dia, pelas 15h30, em forma de «aperitivo» para o dérbi eterno que tem início marcado para as 18h00. Recordamos que o Benfica parte com uma vantagem de 12 pontos sobre os leões, mas nestes jogos nem sempre ganha a equipa melhor posicionada.

Sérgio Conceição vai, com certeza, estar atento a este dérbi até porque, às 20h30, no Dragão, recebe o Famalicão já com a certeza que vai poder ganhar pontos a um dos rivais ou mesmo até aos dois.

Lá por fora, vamos ter também um grande jogo em Riade, capital da Arábia Saudita, onde Real Madrid e Barcelona vão disputar a final da Supertaça de Espanha, num «clássico» que tem início marcado para as 19h00 e que deverá contar com Cristiano Ronaldo nas bancadas.

Vamos também ter jogos nas principais ligas europeias, com destaque outro dérbi, neste caso na Premier League, com o Tottenham a desafiar o líder Arsenal que, em caso de triunfo, pode aumentar a vantagem no topo da classificação sobre o Manchester City.

Em Itália, a Roma de José Mourinho recebe a Fiorentina (19h45), enquanto em França o PSG de Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha visita o Rennes (também às 19h45).

Do futebol passamos para o basquetebol, onde vamos ter a final da Taça Hugo dos Santos entre Sporting e Ovarense. Os dois clubes qualificaram-se na véspera e este domingo vão discutir o título, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, a partir das 16h00.

Fechamos este dia com a última etapa do rali Dakar, com a participação de vários portugueses, numa etapa de 136 quilómetros que vai ligar Al-Hofuf e Dammam.

Os jogos que pode ver este domingo

I Liga (16.ª jornada):

Desportivo de Chaves - Arouca, 15:30 (SportTV1)

Benfica - Sporting, 18:00 (BTV)

FC Porto - Famalicão, 20:30 (SportTV1).

II Liga (16.ª jornada):

Feirense - Académico de Viseu, 11:00 (SportTV1)

Nacional - Estrela da Amadora, 14.00 (SportTV+)

FC Porto B - Tondela, 15:30 (Porto Canal)

Farense - Benfica B, 15:30 (SportTV2)

Oliveirense - BSAD, 18:00.

Supertaça de Espanha, na Arábia Saudita:

Real Madrid - FC Barcelona, 19:00.

Liga inglesa (20.ª jornada):

Chelsea - Crystal Palace, 14:00 (Eleven 2)

Newcastle - Fulham, 14:00 (Eleven 1)

Tottenham - Arsenal, 16:30 (Eleven 1).

Liga espanhola (17.ª jornada):

Getafe - Espanyol, 13:00 (Eleven 3)

Almeria - Atlético de Madrid, 15:15 (Eleven 3).

Liga italiana (18.ª jornada):

Sassuolo - Lazio, 11:30 (SportTV2)

Torino - Spezia, 14:00

Udinese - Bolonha, 14:00 (SportTV3)

Atalanta - Salernitana, 17:00 (SportTV5)

Roma - Fiorentina, 19:45 (SportTV2).

Liga francesa (19.ª jornada):

Lille - Troyes, 12:00 (Eleven 1)

Reims - Nice, 14:00

Angers - Clermont, 14:00 (Eleven 5)

Montpellier - Nantes, 14:00

Toulouse - Brest, 14:00

Mónaco - Ajaccio, 16:05 (Eleven 2)

Rennes - Paris Saint-Germain, 19:45 (Eleven 1).

Liga feminina (11.ª jornada):

Marítimo - Ouriense, 13:00

Vilaverdense - Sporting, 13:00

Benfica - Amora, 15:00

Albergaria - Sporting de Braga, 15:00

Damaiense - Valadares Gaia, 15:00.

Basquetebol: final da Taça Hugo dos Santos:

Sporting-Ovarense (16h00)

Futsal: Liga (13.ª jornada):

Futsal Azeméis - Eléctrico, 17:00

Leões Porto Salvo - Portimonense, 21:00.

Hóquei em patins: Taça de Portugal (16 avos de final):

Marinhense - Sporting de Tomar, 15:30

Vasco Gama - Murches, 17:30

Oeiras - Juventude de Viana, 18:00.

Voleibol: Liga (2.ª fase, 5.ª jornada):

Esmoriz - Sporting, 17:00 (SportTV3)

Académica de Espinho - Leixões, 17:00

Castêlo da Maia - Vitória de Guimarães, 18:00

Benfica - Fonte do Bastardo, 20:15 (BTV).

Mundial de Andebol: ronda preliminar

Alemanha – Sérvia, 17:00

Qatar – Argélia, 19:30

Macedónia do Norte – Países Baixos, 17:00

Noruega – Argentina, 19:30.

Egito – Marrocos, 17:00

Croácia – EUA, 19:30.

Bélgica – Tunísia, 17:00

Dinamarca – Bahrain, 19:30.