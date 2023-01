Esta segunda-feira fica completa a 16.ª jornada da Liga com mais dois jogos, num início de semana em que também sobram outros jogos soltos das grandes ligas europeias. Um dia em que a seleção de andebol volta a entrar em ação no Mundial que está a decorrer na Suécia e Polónia e em que também arranca o Open da Austrália, o primeiro Grande Slam de 2023.

Começamos pela Liga que, depois do escaldante dérbi de domingo, prossegue esta segunda-feira como Estoril a receber o Casa Pia (19h00), antes do dérbi minhoto entre o Gil Vicente e o Vitória de Guimarães que tem início marcado para as 21h15.

Lá por fora, temos um jogo da Série A, com o Empoli a receber a Sampdória (19h45), e outro na La Liga, com o Elche a visitar o Cadiz (20h00).

Esta segunda-feira também será dia de voltarmos ao Kristianstad Arena, onde Portugal, depois da vitória sobre a Coreia do Sul, pode garantir a qualificação para a próxima fase, frente à Hungria, num jogo que começa às 19h30.

Mais uma chamada de atenção para o outro lado do mundo, para Melbourne, onde vai começar os jogos da primeira eliminatória do Open da Austrália, com os portugueses João Sousa e Nuno Borges no quadro principal.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira

Liga (16.ª jornada):

Estoril Praia - Casa Pia, 19:00 (SportTV1)

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 21:15 (SportTV1).

Liga italiana (18.ª jornada):

Empoli - Sampdoria, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola (17.ª jornada):

Cádiz - Elche, 20:00 (Eleven 1).

Campeonato Africano das Nações:

Mali - Angola, 16:00.

Camarões-Congo, 19:00

Futsal: Liga (13.ª jornada):

Sporting de Braga - Fundão, 20:30

Mundial de andebol (ronda preliminar):

Montenegro – Chile, 17:00.

Irão – Espanha, 19:30.

Eslovénia – França, 17:00.

Polónia – Arábia Saudita, 19:30.

Brasil – Cabo Verde, 17:00.

Uruguai – Suécia, 19:30.

Coreia do Sul - Islândia, 17:00

Portugal - Hungria, 19:30 (RTP2)