Este sábado arranca a 19.ª jornada da Liga com três primeiros jogos, com destaque para a receção do líder Benfica ao sensacional Casa Pia no Estádio da Luz. Um sábado com muitos jogos por toda a Europa e ainda um clássico na liga de basquetebol, com o Sporting a receber o FC Porto no Pavilhão João Rocha a meio da tarde.

A Liga regressa com um jogo nos Açores, no Estádio São Miguel, onde o Santa Clara vai receber o Boavista às 15h30 de Lisboa. Depois será a vez do Benfica entrar em campo, a partir das 18h00, num jogo que se antevê difícil frente ao Casa Pia que, na primeira volta, já complicou a vida à equipa de Roger Schmidt que acabou por vencer por 1-0.

Ainda este sábado, já à noite, o Estoril recebe o V. Guimarães no António Coimbra da Mota, num duelo que te início marcado para as 20h30.

Lá por fora, vamos ter uma jornada quase completa da Premier League, com destaque para a visita do líder Arsenal a Goodison Park, ainda antes de almoço (12h30), para defrontar o Everton. A meio da tarde, pelas 15h00, o Manchester United de Diogo Dalot e Bruno Fernandes recebe o Crystal Palace e, à mesma hora, a «armada» portuguesa do Wolverhampton visita Anfield para um competitivo jogo com o Liverpool.

Vamos ter ainda seis jogos da Bundesliga, quatro da liga espanhola, três da liga francesa e outros três da liga italiana, neste último caso, com destaque para a receção da Roma de José Mourinho ao Empoli (17h00).

Nos jogos internacionais, destaque para o Mundial de Clubes, com a segunda ronda da primeira fase, com os marroquinos do Wydad a defrontarem os sauditas do Al Hilal e os norte-americanos do Seattle Sounders a medirem forças com os egípcios do Al Ahly.

Um sábado que vai contar com um clássico na liga de basquetebol, com o Sporting a receber o FC Porto, em jogo da 20.ª jornada, a partir das 15h00.

Os jogos que pode ver este sábado

I Liga (19.ª jornada):

Santa Clara - Boavista, 14:30 locais (15:30 em Lisboa, SportTV1)

Benfica - Casa Pia, 18:00 (BTV)

Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 20:30 (SportTV1).

II Liga (19.ª jornada):

Oliveirense - Vilafranquense, 11:00 (SportTV1)

Moreirense - Académico de Viseu, 14:00 (SportTV+)

FC Porto B - BSAD, 15:30 (Porto Canal)

Nacional - Torreense, 15:30.

Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação, 3.ª jornada):

Mafra - Leixões, 11:00

Rio Ave - Portimonense, 11:00

Gil Vicente - Farense, 11:00

Sporting - Marítimo, 11:00.

Liga feminina (13.ª jornada):

Famalicão - Marítimo, 11:00

Amora - Damaiense, 11:00

Ouriense - Sporting de Braga, 13:00

Benfica - Albergaria, 15:00

Valadares Gaia - Sporting, 15:00

Torreense - Vilaverdense, 15:00.

Liga inglesa (22.ª jornada):

Everton - Arsenal, 12:30 (Eleven 1)

Aston Villa - Leicester, 15:00 (Eleven 5)

Brentford - Southampton, 15:00

Brighton - Bournemouth, 15:00

Manchester United - Crystal Palace, 15:00 (Eleven 2)

Wolverhampton - Liverpool, 15:00

Newcastle - West Ham, 17:30 (Eleven 1).

Liga espanhola (20.ª jornada):

Espanyol - Osasuna, 13:00 (Eleven 2)

Elche - Villarreal, 15:15

Atlético de Madrid - Getafe, 17:30 (Eleven 2)

Betis - Celta de Vigo, 20:00 (Eleven 1)

Liga italiana (21.ª jornada):

Cremonese - Lecce, 14:00 (SportTV2)

Roma - Empoli, 17:00 (SportTV2)

Sassuolo - Atalanta, 19:45 (SportTV2).

Liga alemã (19.ª jornada):

Borussia Dortmund - Friburgo, 14:30 (Eleven 3)

Union Berlim - Mainz, 14:30

Colónia - Leipzig, 14:30 (Eleven 6)

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlim, 14:30

Bochum - Hoffenheim, 14:30

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04, 17:30 (Eleven 3).

Liga francesa (22.ª jornada):

Paris Saint-Germain - Toulouse, 16:00 (Eleven 4)

Troyes - Lyon, 18:00 (Eleven 4)

Rennes - Lille, 20:00 (Eleven 4).

Mundial de Clubes (1.ª fase, 2.ª ronda):

Wydad, Mar - Al Hilal, Sau (Rabat), 14:30 (SportTV5)

Seattle Sounders, EUA - Al-Ahly, Egi (Tânger), 17:30 (SportTV5).

Liga basquetebol (fase regular, 20.ª jornada):

Esgueira - CAB Madeira, 14:30

Póvoa - Benfica, 15:00

Sporting - FC Porto, 15:00 (Sporting TV e RTP2)

Lusitânia - Ovarense, 15:00 locais (16:00 em Lisboa)

Oliveirense - Imortal, 16:00

Vitória de Guimarães - Sangalhos, 21:00.

Futsal, Taça de Portugal (4.ª eliminatória):

Fundão (I) – Viseu 2001 (II), 16:00

Nun’Álvares (II) - São Sebastião (III), 16:00

Nacional (III) – Ordem (III), 16:00

Candoso (I) – São João (III), 17:00

Retaxo (II) – Bairro da Boa Esperança (III), 17:00

Marítimo (II) – Sporting de Braga (I), 17:30

Leões de Porto Salvo (I) – Futsal Azeméis (I), 17:30

Ferreira do Zêzere (I) – União Chelo (D), 18:00

Amarense (II) – AMSAC (II), 18:30

Venda Nova (II) – Modicus (II), 19:00

Albufeira (II) – Mendiga (III), 19:00

Lusitânia (II) – Macedense (II), 18:00 locais (19:00 em Lisboa)

Sporting (I) – Eléctrico (I), 21:00 (Sporting TV).

Hóquei em patins (16.ª jornada):

Murches - Famalicense, 16:00

Sporting - Paço de Arcos, 18:00 (Sporting TV)

Riba d'Ave - Juventude de Viana, 18:30

FC Porto - Valongo, 19:00 (Porto Canal)

Benfica - HC Braga, 20:15

Parede - Oliveirense, 21:00.

Voleibol (2.ª fase, 8.ª jornada):

Académica de Espinho - Sporting, 15:00

Castêlo da Maia - Esmoriz, 17:00

Vitória de Guimarães - Fonte do Bastardo, 18:00

Leixões - Benfica, 18:00 (SportTV1).

Hóquei em patins (Liga dos Campeões feminina, fase de grupos):

Benfica, Por – Cerdanyola, Esp, 15:00 (BTV).