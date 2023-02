Ainda é sábado e já cheira a clássico por todos os lados. Sporting e FC Porto só se defrontam no domingo, pelas 18h00, no Estádio de Alvalade, mas este sábado será dia de Ruben Amorim e Sérgio Conceição apresentarem-se em conferência de imprensa para anteciparem o que esperam do grande jogo da 20.ª jornada da Liga. Duas conferências de imprensa para acompanhar EM DIRETO no Maisfutebol.

Sérgio Conceição será o primeiro a falar, por volta do meio-dia, no Olival, logo depois do treino que está marcado para a parte da manhã. Ruben Amorim, por seu lado, apresentar-se-à diante dos jornalistas apenas ao final da tarde, pelas 19h00, no palco do jogo, no Auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade.

A 20.ª jornada da Liga, inaugurada na sexta-feira em Vizela, prossegue, entretanto, este sábado, com mais dois jogos, com o Arouca a receber o Santa Clara (18h00) e o Portimonense a visitar Guimarães (20h30.

Lá por fora também há muito futebol [confira a lista completa dos jogos no final do artigo], com natural destaque para a final do Mundial de Clubes, em Rabat, Marrocos. Pelas 15h30, Flamengo e Al Ahly vão discutir o terceiro lugar, enquanto às 19hh0 arranca a final entre o Real Madrid e o Al Hilal que vai definir o novo campeão do Mundo.

Em Inglaterra, podemos contar com sete jogos da Premier League, com destaque para o dérbi londrino entre West Ham e Chelsea, à partida com Enzo Fernández de João Félix juntos nos Blues.

Também vamos ter três jogos da Série A, com a Roma de José Mourinho a visitar o campo do Lecce (17h00); mais dois jogos da liga francesa, com destaque para a receção do Monaco ao paris Saint-Germain; e ainda seis jogos da Bundesliga e mais três da liga espanhola.

Os jogos que pode ver este sábado

I Liga (20.ª jornada):

Arouca - Santa Clara, 18:00 (SportTV1)

Vitória de Guimarães - Portimonense, 20:30 (SportTV1).

II Liga (20.ª jornada):

Leixões - Feirense, 11:00 (SportTV1)

Estrela da Amadora - Benfica B, 14:00 (SportTV+)

Vilafranquense - Trofense, 15:30 (SportTV1)

Sporting da Covilhã - Tondela, 15:30.

Mundial de Clubes:

Jogo de atribuição do 3.º lugar: Flamengo, Bra - Al-Ahly, Egi, 15:30 (SportTV5)

Final (Rabat): Al Hilal, Sau - Real Madrid, Esp, 19:00 (SportTV3).

Liga inglesa (23.ª jornada):

West Ham - Chelsea, 12:30 (Eleven 1)

Arsenal - Brentford, 15:00 (Eleven 1)

Crystal Palace - Brighton, 15:00

Fulham - Nottingham Forest, 15:00 (Eleven 3)

Leicester - Tottenham, 15:00 (Eleven 2)

Southampton - Wolverhampton, 15:00

Bournemouth - Newcastle, 17:30 (Eleven 1).

Liga francesa (23.ª jornada):

Mónaco - Paris Saint-Germain, 16:00 (Eleven 5)

Clermont - Marselha, 20:00 (Eleven 2).

Liga alemã (20.ª jornada):

Bayern Munique - Bochum, 14:30 (Eleven 4)

Friburgo - Estugarda, 14:30

Mainz - Augsburgo, 14:30

Hoffenheim - Bayer Leverkusen, 14:30

Werder Bremen - Borussia Dortmund, 14:30

Leipzig - Union Berlim, 17:30 (Eleven 2).

Liga espanhola (21.ª jornada):

Almeria - Betis, 15:15

Sevilha - Maiorca, 17:30 (Eleven 3)

Valência - Athletic Bilbau, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana (22.ª jornada):

Empoli - Spezia, 14:00 (SportTV2)

Lecce - Roma, 17:00 (SportTV2)

Lazio - Atalanta, 19:45 (SportTV2).

Juvenis (2.ª fase/jogo antecipado da 8.ª jornada):

Tondela - Marialvas, 15:00.

Futsal: Liga (15.ª jornada):

Portimonense - Fundão, 16:00

Futsal Azeméis - Sporting, 17:00

Quinta dos Lombos - Ferreira do Zêzere, 19:00.

Basquetebol: Taça de Portugal (quartos de final):

CAB Madeira - Lusitânia, 16:00

Illiabum - Imortal, 16:00.

Basquetebol: Liga (jogo em atraso da 13.ª jornada):

FC Porto - Sangalhos, 19:00 (Porto Canal).

Andebol: Nacional (14.ª jornada):

Santo Tirso - Académico de Viseu, 15:00

FC Porto - Águas Santas, 15:00 (Porto Canal)

Póvoa - Avanca, 16:30

ABC Braga/UMinho - FC Gaia, 17:00

Belenenses - Marítimo, 17:00.

Andebol: Taça Europa feminina (quartos de final/1.ª mão):

Madeira SAD, Por - Atlético Guardes, Esp, 17:00.

Voleibol: Liga (2.ª fase/10.ª jornada):

Esmoriz - Académica de Espinho, 17:00

Castêlo da Maia - Benfica, 18:00

Sporting - Vitória de Guimarães, 18:00

Fonte do Bastardo - Leixões, 18:00 locais (19:00 em Lisboa).

Hóquei em patins: Campeonato Nacional (17.ª jornada):

Paço de Arcos - Riba d'Ave, 18:00

Famalicense - Parede, 18:00

Juventude de Viana - Sporting de Tomar, 21:00.

Hóquei em patins: Taça Europa (oitavos de final/2.ª mão):

Remscheid, Ale - Follonica, Ita, 15:00

HC Braga, Por - PAS Alcoi, Esp, 16:00

Diessbach, Sui - Voltregà, Esp, 16:30

Coutras, Fra - Germania Herringen, Ale, 17:00

Valdagno, Ita - Lleida, Esp, 19:00

La Vendeenne, Fra - Caldes, Esp, 19:30

Lyon, Fra - Igualada, Esp, 19:30

Bassano, Ita - Grosseto, Ita, 19:45.

Râguebi: Taça de Portugal (quartos de final):

Cascais - CDUP, 14:00

CRAV - Belenenses, 15:30.

Râguebi: Torneio das Seis Nações (2.ª jornada):

Irlanda – França, 14:15

Escócia – País de Gales, 16:45.