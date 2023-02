Esta segunda-feira fica completa a 20.ª jornada da Liga, com os últimos jogos em Vila do Conde e no Estádio do Bessa, mas também vamos ter o dérbi de Merseyside, com o Liverpool, em plena crise, a defrontar o vizinho Everton em Anfield. Também será dia de Sporting e FC Porto conhecerem os respetivos adversários dos oitavos de final da Youth League.

Começamos pela Liga e com os dois jogos que faltam disputar da 20.ª jornada. Assim, o Rio Ave recebe o Estoril num jogo que tem início marcado para as 19h00, antes do sensacional Casa Pia visitar o Estádio do Bessa, para defrontar o Boavista a partir das 21h15. Dois jogos para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Um dia de jogo grande na Premier League, com o Liverpool de Diogo Jota, Fábio Carvalho e Darwin Nuñez a receber o Everton de Rúben Vinagre às 20h00. Os dois clubes da cidade de Liverpool estão a protagonizar uma época muito abaixo das expetativas, com a equipa de Jurge Klopp num modesto décimo lugar e o vizinho de Goodison Park ainda mais abaixo, em zona de despromoção, no 18.º posto.

Além do jogo de Anfield, vamos ter mais dois jogos da Série A italiana, com destaque para a receção da Sampdória ao Inter )19h45) e outro na liga espanhola, com os catalães do Espanhol a receberem os bascos da Real Sociedad (20h00).

Antes disso, por volta do meio-dia, em Nyon, na Suíça, vai realizar-se o sorteio dos oitavos de final da Youth League, com a presença de Sporting, que garantiu a qualificação direta, e o FC Porto, que chegou a esta fase através do play-off.

Do futebol passamos para a Fórmula 1 que começa a aquecer motores para a nova temporada. Nesse sentido, a escuderia McLaren vai apresentar a nova equipa, numa cerimónia que está marcada para o Centro de Tecnologia da McLaren, em Woking, no Reino Unido, para as 17:00. Também esta segunda-feira, a Aston Martin também vai apresentar os novos carros na sede da equipa, em Silverstone, às 19:00.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira

I Liga (20.ª jornada):

Rio Ave - Estoril Praia, 19:00 (SportTV1)

Boavista - Casa Pia, 21:15 (SportTV1).

II Liga (20.ª jornada):

BSAD - Penafiel, 18:00 (SportTV+)

Mafra - Nacional, 18:00.

Liga inglesa (23.ª jornada):

Liverpool - Everton, 20:00 (Eleven 1).

Liga espanhola (21.ª jornada):

Espanhol - Real Sociedad, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana (22.ª jornada):

Verona - Salernitana, 17:30 (SportTV2)

Sampdoria - Inter Milão, 19:45 (SportTV2).

Futsal: Liga, 15.ª jornada:

Leões Porto Salvo - Caxinas, 20:30.