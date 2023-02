Depois de mais uma semana de competições europeias, os campeonatos começam a regressar este sábado, ainda a conta-gotas, sem muitas das principais equipas, mas já com muitos jogos para acompanhar ao longo do dia. A 22.ª jornada da Liga, por exemplo, prossegue com mais três jogos, com natural destaque para a deslocação do Benfica a Vizela, mas também vamos ter seis jogos da Premier League e mais quatro a liga espanhola, incluindo um sempre escaldante dérbi em Madrid, entre Real e Atlético.

Começamos pela liga portuguesa que arranca às 15h30 com duas equipas em alta, com o Arouca a receber o Casa Pia na luta pelo sexto lugar. Ao final da tarde, pelas 18h00, vamos ter um duelo entre aflitos insulares, com o Marítimo a receber o Santa Clara nos Barreiros. Já pela noite, o Vizela recebe o líder Benfica num jogo que tem início marcado para as 20h30. Três jogos para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol que, como é habitual, vai ter jornalistas em todos os estádios.

Lá por fora o grande destaque será o dérbi em Madrid marcado para as 17h30, com o Real, já a oito pontos do Barcelona, obrigado a vencer o vizinho Atlético para não perder mais terreno para os catalães. Os colchoneros, por seu lado, vão jogar a olhar para o terceiro lugar, uma vez que no mesmo dia a Real Sociedad, no último lugar do pódio, defronta o Valencia no Mestalla (20h00).

Em Inglaterra vamos ter seis jogos da Premier League com destaque para as deslocações do Arsenal a Leicester (15h00), do Manchester City a Bournemouth (17h30) e do Liverpool a Crystal Palace (19h45).

No que diz respeito às ligas europeias, podemos ainda contar com seis jogos da Bundesliga, dois da Ligue 1 francesa e mais dois da Série A italiana, com destaque para a visita do líder Nápoles ao campo do Empoli (17h00).

Do futebol para as modalidades, este sábado será dia de Taça de Portugal no futsal, masculina e feminina, e vamos também ter jogos dos campeonatos de andebol e voleibol.

Para os aficionados da Fórmula 1, a época ainda não começou, mas podem contar com um «cheirinho» do que vem aí, com o último dia de testes de pré-época que está a decorrer em Sakhir, no Bahrein.

Os jogos que pode ver este sábado

I Liga (22.ª jornada):

Arouca - Casa Pia, 15:30 (SportTV1)

Marítimo - Santa Clara, 18:00 (SportTV2)

Vizela - Benfica, 20:30 (SportTV1).

II Liga (22.ª jornada):

Torreense - Académico de Viseu, 11:00 (SportTV1)

Leixões - Benfica B, 14:00 (SportTV+)

Oliveirense - Moreirense, 15:30 (SportTV2).

Premier League (25.ª jornada):

Everton - Aston Villa, 15:00 (Eleven 2)

Leeds - Southampton, 15:00

Leicester - Arsenal, 15:00 (Eleven 1)

West Ham - Nottingham Forest, 15:00

Bournemouth - Manchester City, 17:30 (Eleven 2)

Crystal Palace - Liverpool, 19:45 (Eleven 1).

Liga espanhola (23.ª jornada):

Espanyol - Maiorca, 13:00 (Eleven 1)

Cádiz - Rayo Vallecano, 15:15

Real Madrid - Atlético de Madrid, 17:30 (Eleven 1)

Valência - Real Sociedad, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana (24.ª jornada):

Empoli - Nápoles, 17:00 (SportTV4)

Lecce - Sassuolo, 19:45 (SportTV3).

Bundesliga (22.ª jornada):

Leipzig - Eintracht Frankfurt, 14:30

Colónia - Wolfsburgo, 14:30

Hoffenheim - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven 3)

Hertha Berlim - Augsburgo, 14:30

Werder Bremen - Bochum, 14:30

Schalke 04 - Estugarda, 17:30 (Eleven 3).

Liga francesa (25.ª jornada):

Angers - Lyon, 16:00 (Eleven 4)

Montpellier - Lens, 20:00 (Eleven 3).

Futsal (Taça de Portugal, 5.ª eliminatória):

Lusitânia (II) - AMSAC (II), 15:00

Sporting (I) - Albufeira (II), 15:00

Candoso (I) - Benfica (I), 16:00

Nacional (III) - Retaxo (II), 16:00

Nun’Álvares (II) - Caxinas (I), 16:00

Modicus (II) - Fundão (I), 17:00

Quinta dos Lombos (I) - Ferreira do Zêzere (I), 19:30

Leões de Porto Salvo (I) - Sporting de Braga (I), 21:00.

Futsal (Taça de Portugal feminina, 6.ª eliminatória):

Sporting - Pocariça, 12:00

Benfica - Feijó, 15:00

Tebosa - Quinta dos Lombos, 16:00

Águias Santa Marta - Nun'Álvares, 17:30.

Andebol (campeonato, 16.ª jornada):

Póvoa - Santo Tirso, 15:00

Maia/UMaia - Marítimo, 15:00

Vitória de Setúbal - Benfica, 15:00

Belenenses - FC Gaia, 15:00

ABC Braga/UMinho - Académico de Viseu, 17:00

Sporting - Águas Santas, 18:00 (Sporting TV).

Hóquei em Patins (campeonato, 19.ª jornada):

Paço de Arcos - Sporting de Tomar, 18:00

Riba d'Ave - Murches, 18:30

Juventude de Viana - Parede, 21:00.

Voleibol (Liga, 2.ª fase):

Académica de Espinho - Vitória de Guimarães, 15:00

Benfica - Sporting, 17:00 (BTV)

Esmoriz - Leixões, 17:00

Castêlo da Maia - Fonte do Bastardo, 17:45 (SportTV3).

Râguebi (Torneio das Seis Nações, 3.ª jornada):

Itália – Irlanda, 14:15 (SportTV6)

País de Gales – Inglaterra, 16:45 (SportTV6).