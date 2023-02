A Liga portuguesa prossegue este domingo com mais três jogos, com o campeão FC Porto a entrar em campo já pela noite, mas, antes disso, o ponto alto do dia será a final da Taça da Liga inglesa, com o Manchester United de Diogo Dalot e Bruno Fernandes a tentar conquistar o troféu, em Wembley, diante do Newcastle, numa final que tem início marcado para as 16h30 e que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

Numa jornada que se vai prolongar até segunda-feira, este domingo a jornada arranca em Vila do Conde onde o Rio Ave vai receber o Desportivo de Chaves a partir das 15h30. A bola segue depois para a Capital do Móvel onde o Paços de Ferreira vai procurar continuar a recuperar na classificação diante do difícil Boavista (18h00).

A partir das 20h30 as atenções concentram-se no Estádio do Dragão onde FC Porto vai receber o Gil Vicente, num jogo em que está obrigado a vencer para recuperar a diferença de cinco para o Benfica.

Lá por fora, ainda antes da referida final da Taça da Liga, vamos também ter um dérbi em Londres, com o Tottenham a receber o Chelsea de João Félix e Enzo Fernández, num duelo que tem início marcado para as 13h30. Tanto o internacional português, como o argentino procuram a primeira vitória pelos Blues de Stamford Bridge.

Destaque também para a Bundesliga, com o Bayern Munique a receber o sensacional Union Berlim a partir das 16h30. Os dois emblemas dividem o segundo lugar da classificação, com os mesmos 43 pontos, e precisam de vencer para alcançarem o Borussia Dortmund no topo da classificação.

Em Espanha, os olhos vão estar focados em Almeria onde o Barcelona, depois do empate no dérbi de Madrid, entre Real e Atlético, no sábado, pode aumentar a vantagem no topo da classificação para dez pontos.

Em França este domingo também é dia, ou melhor noite, para um sempre escaldante Marselha- Paris Saint Germain, com o duelo marcado para as 19h45, para o Vélodrome.

Do pé passamos para a mão, com o FC Porto a receber os croatas do Dínamo Zagreb, em jogo em atraso do Grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

No basquetebol será a vez da Seleção Nacional entrar em ação com mais um jogo da fase de qualificação para o Euro2025, desta vez no Arenas Botevgrad, frente à Bulgária (16h00).

Os jogos que pode ver este domingo

I Liga (22.ª jornada):

Rio Ave - Desportivo de Chaves, 15:30 (SportTV1)

Paços de Ferreira - Boavista, 18:00 (SportTV3)

FC Porto - Gil Vicente, 20:30 (SportTV1).

II Liga (22.ª jornada):

Mafra - Feirense, 11:00

Vilafranquense - FC Porto B, 11:00 (SportTV1)

BSAD - Nacional, 14:00

Sporting da Covilhã - Farense, 14:00 (SportTV+)

Estrela da Amadora - Tondela, 15:30 (SportTV4).

Taça da Liga inglesa (final, no Estádio de Wembley):

Newcastle - Manchester United, 16:30 (SportTV2).

Liga inglesa (25.ª jornada):

Tottenham - Chelsea, 13:30 (Eleven 1).

Liga alemã (22.ª jornada):

Friburgo - Bayer Leverkusen, 14:30 (Eleven 4)

Bayern Munique - Union Berlim, 16:30 (Eleven 1).

Liga espanhola (23.ª jornada):

Athletic Bilbau - Girona, 13:00 (Eleven 2)

Celta de Vigo - Valladolid, 15:15 (Eleven 2)

Almeria - FC Barcelona, 17:30 (Eleven 2)

Sevilha - Osasuna, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana (24.ª jornada):

Bolonha - Inter Milão, 11:30 (SportTV2)

Salernitana - Monza, 14:00 (SportTV2)

Udinese - Spezia, 17:00 (SportTV5)

AC Milan - Atalanta, 19:45 (SportTV2).

Liga francesa (25.ª jornada):

Lorient - Auxerre, 12:00 (Eleven 3)

Ajaccio - Troyes, 14:00

Clermont - Estrasburgo, 14:00

Nantes - Rennes, 14:00 (Eleven 3)

Reims - Toulouse, 14:00 (Eleven 5)

Mónaco - Nice, 16:05 (Eleven 3)

Marselha - Paris Saint-Germain, 19:45 (Eleven 1)

Andebol, Liga dos Campeões (jogo em atraso da 12.ª jornada):

FC Porto, Por - Dínamo Zagreb, Cro, 17:45 (Porto Canal).

Basquetebol: Fase de pré-qualificação para o Euro 2025

Roménia - Chipre (Pitesti), 16:30 locais (14:30 em Lisboa)

Bulgária - Portugal (Arena Botevgrad, Botevgrad), 18:00 locais (16:00 em Lisboa, RTP2).

Hóquei em Patins: Campeonato Nacional (19.ª jornada):

Oliveirense -Sporting, 15:00

Óquei de Barcelos - FC Porto, 16:00 (Porto Canal)

Famalicense - Benfica, 16:30

Valongo - HC Braga, 18:30.

Voleibol: Liga, 2.ª fase (13.ª jornada):

Sporting - Castêlo da Maia, 15:00

Académica de Espinho - Fonte do Bastardo, 16:00

Vitória de Guimarães - Leixões, 17:00

Esmoriz - Benfica, 17:45 (SportTV6).

Râguebi: Torneio das Seis Nações (3.ª jornada):

França – Escócia, 15:00 (SportTV3).