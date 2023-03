Dia 19 de março, dia do pai, dia de clássicos, dia de Fórmula 1, dia em que o FC Porto visita a Pedreira e dia em que os adversários do Benfica e do Sporting na Europa se defrontam na Série A italiana. Um domingo em cheio, portanto.

Começamos pela Liga, com a 25.ª jornada a prosseguir este domingo com mais três jogos que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO Maisfutebol. Uma tarde que arranca no Estádio Nacional onde o Casa Pia vai receber o Marítimo a partir das 15h30.

Segue-se o grande jogo da jornada, com o Sp. Braga a receber o FC Porto, às 18h00, numa partida em que os dois emblemas, separados por dois pontos, vão lutar pelo segundo lugar. A fechar o dia, o Boavista recebe o Famalicão no Bessa, num jogo que tem início marcado para as 20h30.

Um domingo em que os olhos dos adeptos do Benfica e do Sporting se vão fixar em San Siro, onde o Inter Milão, adversário dos encarnados nos quartos de final da Champions, recebe a Juventus, o adversário dos verde-e-brancos nos «quartos» da Liga Europa. Um grande jogo marcado para as 19h45, mas não é o único em Itália. Pelas 17h00 também vamos ter um dérbi no Estádio Olímpico, com a Lazio a receber a Roma de José Mourinho.

Grandes jogos em Itália e também um grande jogo em Espanha, pois este domingo é outra vez dia de clássico, com o Barcelona a receber o Real Madrid no Camp Nou, a partir das 20h00, num jogo em que os catalães, com nove pontos de vantagem, podem fechar definitivamente as contas do título espanhol.

De Espanha saltamos para Inglaterra onde o dia se vai dividir entre jogos dos quartos de final da Taça de Inglaterra e a Premier League. Na Taça, destacamos a receção do Fulham de Marco Silva, Cédric e João Palhinha ao Manchester United de Diogo Dalot e Bruno Fernandes (16h30). Antes disso, no campeonato, o líder Arsenal, depois do desaire diante do Sporting, recebe o Crystal Palace (14h00).

Do futebol, saltamos para o basquetebol, que também nos proporciona um clássico, com o Sporting a defender a liderança no Dragão Arena diante do FC Porto. Um grande jogo da 3.ª jornada da segunda fase que também poderá acompanhar, minuto a minuto, no Maisfutebol a partir do meio-dia.

E como é domingo, também é dia de Fórmula 1, com mais um teste à supremacia dos Red Bull, desta vez em Jeddah, na Arábia Saudita, onde vai realizar-se o segundo Grande Prémio da nova temporada a partir das 17h00.

Os jogos que pode ver este domingo

I Liga (25.ª jornada):

Casa Pia - Marítimo, 15:30 (SportTV3)

Sporting de Braga - FC Porto, 18:00 (SportTV1)

Boavista - Famalicão, 20:30 (SportTV2).

II Liga (25.ª jornada):

Tondela - Mafra, 11:00 (SportTV1)

Benfica B - Oliveirense, 11:00 (BTV)

Académico de Viseu - Sporting da Covilhã, 12:45 (SportTV6)

Penafiel - Vilafranquense, 14:00 (SportTV+)

Farense - BSAD, 15:30 (SportTV5)

FC Porto B - Leixões, 15:30 (Porto Canal).

Liga inglesa (28.ª jornada):

Arsenal - Crystal Palace, 14:00 ((Eleven 1).

Taça de Inglaterra (quartos de final):

Sheffield United - Blackburn Rovers, 12:00 (SportTV2)

Brighton - Grimsby Town, 14:15

Manchester United - Fulham, 16:30 (SportTV2).

Liga espanhola (26.ª jornada):

Betis - Maiorca, 13:00 (Eleven 3)

Osasuna - Villarreal, 15:15 (Eleven 3)

Real Sociedad - Elche, 15:15 (Eleven 4)

Getafe - Sevilha, 17:30 (Eleven 3)

FC Barcelona - Real Madrid, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana (27.ª jornada):

Sampdoria - Verona, 11:30 (SportTV5)

Fiorentina - Lecce, 14:00 (SportTV2)

Torino - Nápoles, 14:00 (SportTV1)

Lazio - Roma, 17:00 (SportTV6)

Inter Milão - Juventus, 19:45 (SportTV5).

Liga alemã (25.ª jornada):

Union Berlim - Eintracht Frankfurt, 14:30 (Eleven 6)

Bayer Leverkusen - Bayern Munique, 16:30 (Eleven 2)

Mainz - Friburgo, 18:30 (Eleven 2).

Liga francesa (28.ª jornada):

Ajaccio - Mónaco, 12:00 (Eleven 2)

Montpellier - Clermont, 14:00 (Eleven 5)

Nice - Lorient, 14:00 (Eleven 2)

Estrasburgo - Auxerre, 14:00

Troyes - Brest, 14:00

Paris Saint-Germain - Rennes, 16:05 (Eleven 1)

Reims - Marselha, 19:45 (Eleven 3).

Liga feminina (16.ª jornada):

Sporting de Braga - Sporting, 11:00

Torreense - Marítimo, 13:00

Ouriense - Vilaverdense, 15:00

Amora - Famalicão, 15:00

Valadares Gaia - Albergaria, 15:00

Benfica - Damaiense, 15:00.

Basquetebol (2.ª fase, 3.ª jornada):

FC Porto - Sporting, 12:00.

Futsal (Liga, 18.ª jornada):

Candoso - Leões Porto Salvo, 21:00.