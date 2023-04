Este sábado o FC Porto tem uma oportunidade de aumentar ainda mais a pressão sobre o líder Benfica e de cortar a diferença na classificação para apenas um ponto, caso a equipa de Sérgio Conceição vença o Paços de Ferreira, num dos três jogos da Liga que está marcado para este sábado. Mas há muitos mais para ver ao longo do dia.

Em relação à liga portuguesa, o dia começa em Famalicão com a equipa local a receber o Marítimo para um jogo que tem início marcado para as 15h30. Segue-se depois a visita do Rio Ave ao Bessa marcada para as 18h00. A visita do FC Porto a Paços de Ferreira está marcada para as 20h30. Três jogos para acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

O Benfica só joga no domingo, mas este sábado Roger Schmidt vai fazer a antevisão da receção ao Estoril (domingo, 18h00), numa conferência de imprensa que está marcada para as 13h00, para o Seixal. Antes disso, por volta do meio-dia, será a vez de Ricardo Soares falar das expetativas dos canarinhos para a visita à Luz.

Lá por fora há jogos em todas as principais ligas, mas destacamos aqui a primeira meia-final da Taça de Inglaterra, no Estádio de Wembley, entre o Manchester City e o Sheffield United (16h45). O vencedor irá, depois, discutir o título com o vencedor do Brighton-Manchester United, marcado para domingo.

No futebol feminino, atenção à primeira mão da meia-final entre Chelsea e Barcelona, marcada para as 12h30.

Todos os jogos que poderá acompanhar este sábado

I Liga (29.ª jornada):

Famalicão - Marítimo, 15:30 (SportTV2)

Boavista - Rio Ave, 18:00 (SportTV2)

Paços de Ferreira - FC Porto, 20:30 (SportTV1).

II Liga (29.ª jornada):

Académico de Viseu - Oliveirense, 11:00 (SportTV1)

Torreense - Leixões, 14:00 (SportTV+)

Farense - Penafiel, 15:30 (SportTV3).

Liga inglesa (32.ª jornada):

Fulham - Leeds, 12:30 (Eleven 1)

Brentford - Aston Villa, 15:00 (Eleven 5)

Crystal Palace - Everton, 15:00

Leicester - Wolverhampton, 15:00 (Eleven 3)

Liverpool - Nottingham Forest, 15:00 (Eleven 1).

Taça de Inglaterra (meias-finais):

Manchester City - Sheffield United, 16:45 (SportTV1).

Liga espanhola (30.ª jornada):

Osasuna - Betis, 13:00 (Eleven 4)

Almeria - Athletic Bilbau, 15:15 (Eleven 4)

Real sociedad - Rayo Vallecano, 17:30 (Eleven 1)

Valladolid - Girona, 17:30 (Eleven 3)

Real Madrid - Celta de Vigo, 20:00 (Eleven 2).

Liga alemã (29.ª jornada):

Mainz - Bayern Munique, 14:30 (Eleven 2)

Hoffenheim - Colónia, 14:30

Bochum - Wolfsburgo, 14:30

Hertha Berlim - Werder Bremen, 14:30

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, 17:30 (Eleven 1).

Liga italiana (31.ª jornada):

Salernitana - Sassuolo, 14:00 (SportTV1)

Lazio - Torino, 17:00

Sampdoria - Spezia, 19:45 (SportTV3).

Liga francesa (32.ª jornada):

Auxerre - Lille, 16:00 (Eleven 6)

Lens - Mónaco, 20:00 (Eleven 2).

Liga dos Campeões feminina (meias-finais, 1.ª mão):

Chelsea, Ing - Barcelona, Esp, 12:30.

Futsal (19.ª jornada):

Famalicão - Sporting de Braga, 15:00.

Liga feminina (21.ª jornada):

Portimonense - Candoso, 16:00

Fundão - Sporting, 17:00

Eléctrico - Leões Porto Salvo, 17:30

Quinta dos Lombos - Sporting de Braga, 21:00.

Andebol (21.ª jornada):

Póvoa - Sporting, 15:00

Avanca - Marítimo, 15:00

Santo Tirso - Maia/UMaia, 15:00

ABC Braga/UMinho - Belenenses, 17:00

Académico de Viseu - Vitória de Setúbal, 18:00

FC Gaia - Águas Santas, 18:00.

Basquetebol (2.ª fase, 9.ª jornada):

Oliveirense - Sporting, 15:00

Ovarense - Benfica, 17:30

Lusitânia - FC Porto, 18:30 locais (19:30 em Lisboa)

Esgueira - Imortal, 17:00

Sangalhos - Vitória de Guimarães, 18:30.

NBA (play-off, 4.º jogo):

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers, 18:00

LA Clippers - Phoenix Suns, 20:30 (SportTV6).

Hóquei em patins (25.ª jornada):

FC Porto - Paço de Arcos, 15:00

Murches - Sporting, 16:00

Riba d'Ave - Valongo, 18:30

Juventude de Viana - Oliveirense, 21:00

Óquei de Barcelos - Famalicense, 21:30.

Hóquei em patins (Taça Europa, final four):

Voltregà, Esp - Coutras, Fra, 16:00 locais (15:00 em Lisboa)

Lleida, Esp - HC Braga, Por, 19:00 locais (18:00 em Lisboa).

Râguebi (Divisão de Honra, 18.ª jornada):

Agronomia - Belenenses, 12:00

São Miguel - Benfica, 15:00

Lousã - Académica, 15:00

CDUL - Cascais, 17:00.

Voleibol (Liga, play-offs):

CA Madalena - VC Viana, 19:00.

Vitória de Guimarães - Esmoriz, 15:00.

Benfica - Fonte do Bastardo, 20:30 (BTV).

Sporting - Leixões, 16:00.