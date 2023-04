É sexta-feira e arranca a 30.ª jornada da Liga, com o Rio Ave a receber o Arouca num jogo que tem início marcado para as 20h15 e que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO Maisfutebol. À semelhança da liga portuguesa, quase todos as ligas europeias começam esta sexta-feira uma nova ronda, quase todas com, pelo menos um jogo. É também dia de começarem a soar os motores, na Fórmula 1, no Azerbaijão, e no MotoGP, aqui ao lado, em Espanha.

Começamos pelo regresso da Liga que caminha a passos largos para o seu final, com Vila do Conde a ser o palco do primeiro jogo da 30.ª jornada, com o Rio Ave, 12.º classificado, a receber o sensacional Arouca de Armando Evangelista, num sólido quinto lugar.

O líder Benfica só joga no sábado, com uma difícil deslocação a Barcelos, para defrontar o Gil Vicente, portanto esta sexta-feira será dia de Roger Schmidt falar aos jornalistas. A conferência de imprensa do treinador alemão está marcada para as 13h00 no Seixal. Meia-hora antes fala também Daniel Sousa sobre a receção à equipa da Luz num dos jogos que pode marcar esta ponta final do campeonato.

Lá por fora, vamos também ter um jogo na liga espanhola, um jogo na liga francesa, um jogo na Budesliga e dois jogos na Série A italiana (veja a lista completa no final do artigo).

Do futebol para o campo da justiça, esta sexta-feira, por volta das 10h00, será feita a leitura do acórdão no julgamento de Rui Pinto, criador do Football Leaks, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, Campus da Justiça. O hacker português responde por 90 crimes, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão.

Voltando ao desporto, os motores começam esta sexta-feira a aquecer em Baku para o Grande Prémio do Azerbaijão, a 4.ª prova do Mundial de Fórmula 1, com os treinos livres marcados para as 10h30 e a qualificação para as 14h00 de Portugal.

Aqui ao lado, em Jérez, Miguel Oliveira também vai fazer os primeiros treinos livres [a decorrerem entre as 9h45 e as 14h00] para o Grande Prémio de MotoGP de Espanha.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira:

I Liga (30.ª jornada):

Rio Ave - Arouca, 20:15 (SportTV1).

II Liga (30.ª jornada):

Oliveirense - Estrela da Amadora, 18:00 (SportTV+).

Liga Revelação (Taça Revelação, jogo em atraso da 7.ª jornada):

Leixões - Gil Vicente, 15:00.

Liga Revelação (Taça Revelação, 14.ª jornada):

Marítimo - Mafra, 11:00

Farense - Portimonense, 15:00

Sporting - Rio Ave, 15:00.

Liga francesa (33.ª jornada):

Estrasburgo - Lyon, 20:00 (Eleven 5).

Liga espanhola (32.ª jornada):

Osasuna - Real Sociedad, 20:00 (Eleven 2).

Liga alemã (30.ª jornada):

Bochum - Borussia Dortmund, 19:30 (Eleven 1).

Liga italiana (32.ª jornada):

Lecce - Udinese, 17:30 (SportTV1)

Spezia - Monza, 19:45 (SportTV2).