Arranca esta sexta-feira a 32.ª jornada da Liga que incluiu o primeiro «match point» na luta pelo título para o Benfica, com Gil Vicente e Boavista a darem o pontapé de saída, pelas 20h15. O Maisfutebol vai estar no Estádio Cidade de Barcelos para lhe contar tudo sobre este primeiro jogo, mas há muito mais para acompanhar ao longo do dia.

Acompanhe todos os jogos da Liga no AO VIVO do Maisfutebol

Uma jornada que pode acabar com o Benfica a festejar o ambicionado 38.º título, mas para isso, a equipa de Roger Schmidt terá de vencer o Portimonense, no Algarve, no sábado, e depois esperar que o FC Porto perca, em casa, no domingo, na receção ao Casa Pia. Uma perspetiva que será, certamente, abordada esta sexta-feira por Roger Schmidt, na conferência de imprensa que está marcada para as 11h30, no Seixal.

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, também vai abordar a receção ao líder da Liga, também em conferência de imprensa, neste caso marcada para as 19h00.

O Sporting, já arredado da luta pelo título, também joga no sábado, em Alvalade, frente ao Marítimo, portanto, esta sexta-feira também será dia de ouvir Ruben Amorim, em Alcochete, a partir das 12h15.

Da I Liga saltamos para a II Liga que também está em fase de definições, já com o Moreirense campeão, mas com Estrela da Amadora, terceiro classificado, a visitar a Trofa, com o segundo lugar à vista, num jogo que tem início marcado para as 18h00.

Lá por fora, temos um sortido de jogos, com praticamente todas as ligas europeias a arrancarem a meio gás, depois de mais uma semana de competições europeias. Vamos ter um jogo da liga espanhola, outro da liga francesa, mais um da Série A italiana e ainda outro da Bundesliga, todos à noite [veja a lista completa no final do artigo].

Em Itália também prossegue o Giro, com João Almeida bem classificado, no quarto lugar da geral à partida para a 7.ª etapa, que vai ligar Capua a Gran Sasso d’Itália, num percurso exigente, com 218 quilómetros.

Esta semana não há Formula 1 que, depois de Miami, regressa agora apenas no próximo dia 21 de maio, em Ímola, com o Grande Prémio de Emília-Romana, mas voltamos a ter Miguel Oliveira com os primeiros treinos livres para o Grande Prémio de França [09:45 e 14:00 na SportTV5], com Le Mans a receber a milésima edição do MotoGP.

Ainda no capítulo dos motores, destaque também para a 4.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis, quinta prova do Mundial, com partida da Praça D. Dinis, em Coimbra, marcada para as 8h15.

Uma referência ainda para o futsal, uma vez que esta sexta-feira joga-se o primeiro jogo dos play-off dos quartos de final da Liga, com o Elétrico a receber o Leões de Porto Salvo às 20h30.

Os jogos que pode acompanhar esta sexta-feira

I Liga (32.ª jornada):

Gil Vicente - Boavista, 20:15 (SportTV1).

II Liga (32.ª jornada):

Trofense - Estrela da Amadora, 18:00 (SportTV+).

Liga italiana (35.ª jornada):

Lazio - Lecce, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola (34.ª jornada):

Maiorca - Cádiz, 20:00 (Eleven 2).

Liga alemã (32.ª jornada):

Colónia - Hertha Berlim, 19:30 (Eleven 1).

Liga francesa (35.ª jornada):

Lens - Reims, 20:00 (Eleven 3).

Futsal (Liga, play-off, quartos de final, 1.º jogo):

Eléctrico - Leões Porto Salvo, 20:30 (Canal 11).