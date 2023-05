Esta sexta-feira arrancam os jogos da 34.ª e última jornada da Liga, com destaque para a despedida do Sporting em Vizela, mas também será o dia em que Roger Schmidt e Sérgio Conceição vão fazer a respetivas antevisões dos jogos que, no sábado, vão definir o título. Mas há muito mais para acompanhar esta sexta-feira, com destaque para mais um clássico no basquetebol, para mais uma etapa do Giro, com João Almeida em destaque, e ainda para o regresso da Fórmula 1, com os primeiros treinos livres para o Grande Prémio do Mónaco.

Começamos com a Liga e com os primeiros jogos da última jornada. Rio Ave e Famalicão serão os primeiros a entrar em campo, pelas 19h00. A equipa de Vila do Conde, no 12.º lugar, ainda pode subir três posições, enquanto o conjunto de Vila Nova de Famalicão, no 8.º posto, tem apenas a ambição de ultrapassar o Chaves nesta última ronda.

Mais tarde, pelas 21h15, será a vez de Vizela e Sporting entrarem também em campo. A equipa de Tulipa, no 11.º lugar, ainda pode chegar ao nono lugar, enquanto os leões de Ruben Amorim já sabem que vão terminar a temporada no quarto posto.

O campeão de 2022/23 só vai ser conhecido no sábado, com o Benfica em vantagem, com mais dois pontos do que o FC Porto e com possibilidades de fazer a festa em casa, na receção ao Santa Clara. Será sobre este jogo que Roger Schmidt vai falar, no Seixal, numa conferência de imprensa que está marcada para as 13h00.

Uma hora antes fala também Sérgio Conceição, no Olival, numa conferência de imprensa em que o treinador do FC Porto vai falar sobre a receção ao V. Guimarães e na possibilidade de ultrapassar o rival na última ronda, nos dois jogos que estão marcados para as 18h00 de sábado.

Por falar na Liga, esta sexta-feira, pelas 13h00, termina o prazo para entrega das candidaturas às eleições para os órgãos sociais do organismo que gere as ligas profissionais, já depois de Pedro Proença ter lançado a sua recandidatura ao cargo de presidente.

Do futebol passamos para o basquetebol, com o Sporting a receber o FC Porto, às 19h30, no Pavilhão João Rocha, em mais um clássico, o terceiro, em que os leões têm a possibilidade de garantir, desde já a presença na final, depois de terem vencido os dois primeiros jogos do play-off das meias-finais.

Vamos também estar com os olhos na Volta a Itália, particularmente na prestação de João Almeida, na 19.ª etapa do Giro que vai estabelecer a ligação entre Longarone e o Tre Cime di Lavaredo (Refúgio Auronzo), num percurso exigente, com 183 quilómetros.

Uma referência ainda para o regresso da Fórmula 1, depois do último Grande Prémio, em Itália, ter sido cancelado devido às inundações que fustigaram o norte do país. O «grande circo» regressa com o icónico Grande Prémio do Mónaco, com os primeiros treinos livre no circuito de Monte Carlo marcados para as 12h30.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

I Liga (34.ª jornada):

Rio Ave - Famalicão, 19:00 (SportTV)2

Vizela - Sporting, 21:15 (SportTV1).

II Liga (34.ª jornada):

Feirense - Torreense, 18:00.

Liga italiana (37.ª jornada):

Sampdoria - Sassuolo, 19:45 (SportTV3).

Mundial Sub-20 (fase grupos, 3.ª jornada):

Nova Zelândia - Argentina, 22:00

Uzbequistão - Guatemala, 22:00

Equador - Fiji, 19:00

Eslováquia - EUA, 19:00.

Basquetebol (meias-finais, 3.º jogo dos play-off):

Sporting - FC Porto, 19:30.