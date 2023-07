Quarta-feira, 5 de julho, é o dia do campeão Benfica iniciar os trabalhos de pré-temporada, naquela que será a segunda época sob o comando de Roger Schmidt. É também dia de sorteio da Liga em que vamos ficar a conhecer em detalhe o calendário da Liga 2023/24 com todos os dérbis e clássicos do campeonato que arranca em agosto. Mas há muito mais para acompanhar esta quarta-feira.

Começamos pelo Benfica, uma vez que os preparativos para o arranque da nova temporada começam bem cedo, com a realização dos habituais exames médicos e testes físicos. Segundo o plano divulgado, os jogadores vão ser distribuídos por vários grupos para as sucessivas avaliações clínicas no Hospital da Luz, em Lisboa, e, depois, também testes físicos no Benfica Campus. Os primeiros treinos da nova temporada vão realizar-se ainda no Seixal, antes da partida para um estágio em Inglaterra a 9 de julho.

Um dia especial para o Benfica e para os restantes clubes que jogam nas duas ligas profissionais em Portugal, uma vez que, ao final da tarde, no Sud Lisboa Hall, na Avenida Brasília, vão realizar-se os sorteios que vão definir os calendários para a temporada de 2023/24 da Liga e da II Liga. Um sorteio que tem início marcado para as 19h30 e que tem, logo à partida, muitas condicionantes que pode ficar a conhecer aqui.

Por falar-se em sorteios, esta quarta-feira também vai realizar-se o sorteio das rondas de qualificação e da fase regular da Liga dos Campeões de basquetebol, na Casa do Basquetebol Patrick Baumann, em Mies, na Suíça, a partir das 11h30 locais (10h30 em Lisboa). O Benfica, campeão português em título, estará no sorteio das rondas de qualificação.

No andebol também vão realizar-se os sorteios da primeira fase de qualificação para o Mundial 2025 e da ronda de promoção do Europeu 2026, na sede da EHF (Federação Europeia de Andebol), em Viena, na Áustria, às 11h00 locais (10h00 em Lisboa).

Ao início da tarde, pelas 14h30 de Portugal, entra em ação a Seleção Nacional de futebol de praia que vai defrontar a Alemanha, em Baku, no Azerbaijão, em jogo da fase de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2023.

A nível internacional, destaque também para os jogos das meias-finais do Europeu de sub-21 que está a decorrer na Geórgia e na Roménia. Israel e a Inglaterra, carrasca de Portugal, vão lutar pela primeira vaga na final em Batumi, a partir das 17h00. Mais tarde, pelas 20h00, será a vez da Espanha e Ucrânia entrarem em campo, em Bucareste, para a segunda meia-final desta competição.

Destaque ainda para mais uma etapa da Volta a França, com a participação dos ciclistas portugueses Rúben Guerreiro, Nélson Oliveira e Rui Costa. Trata-se da quinta etapa do Tour, de 163 quilómetros, que vai fazer a ligação entre Pau e Laruns.

Boa quarta-feira!