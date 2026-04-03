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Liga regressa com três jogos!
Liga regressa com três jogos!
Depois de duas semanas de jejum, a liga portuguesa regressa esta sexta-feira, com três jogos a abrir a 28.ª jornada, com natural destaque para a receção do Sporting ao Santa Clara. Também vamos ter jogos da liga espanhola, da liga francesa e da liga saudita para acompanhar ao longo do dia.
Concluída mais uma pausa FIFA para os jogos das seleções, fica agora aberto o caminho para reta final da corrida para o título da Liga, com o arranque da primeira das últimas sete jornadas, logo com três jogos.
O Gil Vicente recebe o AVS às 15h30, depois vamos ter um duelo entre o Vitória e o Tondela, às 18h00, antes dos leões de Rui Borges fecharem a noite, em Alvalade, frente ao Santa Clara (20h30).
Lá por fora, destaque para a receção do Paris Saint-Germain de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos ao Toulouse (19h45), mas também para a receção do Al Nassr de Jorge Jesus, João Félix e Cristiano Ronaldo ao Al Najma (19h00).
Tudo o que pode ver esta sexta-feira
Futebol
I Liga (28.ª jornada):
Gil Vicente - AVS, 15:30 (SportTV1)
Vitória de Guimarães - Tondela, 18:00 (SportTV2)
Sporting - Santa Clara, 20:30 (SportTV1).
II Liga (28.ª jornada):
Oliveirense - Portimonense, 15:30 (SportTV4).
Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação, 14.ª jornada):
Gil Vicente - Farense, 11:00.
Liga feminina (15.ª jornada):
Vitória de Guimarães - Valadares Gaia, 15:00
Liga francesa (28.ª jornada):
Paris Saint-Germain - Toulouse, 19:45 (SportTV3).
Liga espanhola (30.ª jornada):
Rayo Vallecano - Elche, 20:00 (DAZN1).
Liga Saudita (27.ª jornada):
Al Kholood-Al Khaleej, 17h00
Al Ittihad-Al Hazm, 17h15
Al Nassr-Al Najma, 19h00
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Hóquei em Patins - Taça das Nações (Torneio de Montreux):
Montreux HC - Angola, 14:00
Itália - Argentina, 18:00
França - Suíça, 16:00
Espanha - Portugal, 20:00.
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Voleibol (Liga, 2.ª fase, play-off, meia-final, 1.º jogo):
Sporting - Vitória de Guimarães, 18:00
Benfica - Leixões, 19:00.
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Andebol (Taça de Portugal feminina, quartos de final):
Cale - Madeira SAD, 15:00
Benfica - São Pedro do Sul, 15:00
Maiastars - Juve Lis, 19:00.
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Râguebi (Divisão de Honra, apuramento de campeão, 5.ª jornada):
Benfica - Cascais, 15:00
Belenenses - Direito, 17:00
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Futebol de praia feminino (Torneio de El Salvador):
Portugal - México, 15:30 locais (22:30 em Lisboa)