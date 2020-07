A 31.ª ronda da Liga começa esta quarta-feira com dois jogos: Boavista-Marítimo e Desp. Aves-V. Setúbal.



No entanto, há muito futebol para ver no Velho Continente.



Em Espanha, o Barcelona pode consumar a descida do rival da cidade Espanhol caso vença e pressionar o Real Madrid na luta pelo campeonato. Horas antes, entra em campo o Betis de William Carvalho contra o Osasuna.



Já em Inglaterra, o campeão Liverpool joga em casa do Brighton logo depois da armada lusa do Wolves e do Man. City Bernardo Silva.



A Serie A reservou um duelo português para a 31.ª jornada: a Roma de Paulo Fonseca recebe o Parma de Bruno Alves. Mas atenção: joga também a sensacional Atalanta de Gasperni, desta feita, em casa ante a Sampdoria.



Os jogos desta quarta-feira:



Boavista-Marítimo (19h00)

Desp. Aves-V. Setúbal (21h15)



Espanha:



Betis-Osasuna (18h30)

Getafe-Villarreal (18h30)

Barcelona-Espanhol (21h00)



Inglaterra:



Man. City-Newcastle (18h00)

Sheffield United-Wolves (18h00)

West Ham-Burnley (18h00)

Brighton-Liverpool (20h15)



Itália:



Fiorentina-Cagliari (18h30)

Génova-Nápoles (18h30)

Roma-Parma (20h45)

Torino-Brescia (20h45)

Atalanta-Sampdoria (20h45)

Bolonha-Sassuolo (20h45)