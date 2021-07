O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, voltará a ser ouvido pelo Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, assim como os restantes detidos, esta sexta-feira de manhã.



Com o futebol em suspenso à espera da final da Copa América e do Euro 2020, nota para a continuação dos trabalhos de pré-temporada das equipas da Liga. Nota ainda para o encontro de preparação entre Vizela e Paços de Ferreira, agendado para as 10h30, desta sexta-feira.



Esta sexta-feira é dia de saber quem jogará a final masculina de Wimbledon. Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz são os primeiros a jogar, logo às 13h30, no All England Club e mais tarde, defrontam-se Novak Djokovic e Denis Shapovalov.



Nas modalidades, mais propriamente no ciclismo, continua a Volta a França, o Tour, com a 13.ª etapa, de 219,9 quilómetros, com início em Nîmes e fim em Carcassonne.