Esta quarta-feira é dia de dérbi de basquetebol com o Benfica a receber o Sporting no Pavilhão da Luz em jogo em atraso da 5.ª jornada da fase regular da liga. Um dérbi é sempre empolgante e este promete ser ainda mais, uma vez que os leões lideram o campeonato com 24 pontos, apenas mais um do que o Benfica e FC Porto. Um jogo para acompanhar minuto a minuto aqui no Maisfutebol a partir das 19h00.

Mas também há futebol para ver esta quarta-feira. Começamos com outro dérbi, desta vez de Londres, com o Chelsea a receber o vizinho Tottenham em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, com início marcado para as 19h45.

Em Espanha também prosseguem os 16 avos da Taça do Rei, com Valencia, Barcelona, Real Madrid, entre outros, em campo (confira a lista completa na lista dos jogos abaixo).

Esta quarta-feira a FIFA também vai revelar os finalistas nomeados para os prémios de melhor guarda-redes feminino e melhor guarda-redes masculino dos Prémios Best.

Futebol à parte, atenção também para mais uma etapa no Rali Dakar, na Arábia Saudita. Joaquim Rodrigues, em motas, venceu a etapa de terça-feira, vamos agora ver o que vai fazer hoje na quarta etapa que vai ligar Al Qaisumah a Riade, num percurso de 707 quilómetros (465 km em especial).

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação, 1.ª jornada):

Belenenses SAD - Farense, 15:00

Taça da Liga inglesa (meias-finais, 1.ª mão):

Chelsea - Tottenham, 19:45 (SportTV2)

Taça de Espanha (16-avos de final):

Eibar - Maiorca, 15:00 (SportTV1)

Leganés - Real Sociedad, 15:00 (SportTV2)

Cartagena - Valência, 17:00 (SportTV3)

Linares - FC Barcelona, 18:30 (SportTV1)

Valladolid - Betis, 19:00 (SportTV3)

Mirandés - Rayo Vallecano, 19:00

Atlético Baleares - Celta de Vigo, 19:00

Alcoyano - Real Madrid, 20:30 (SportTV1).

Supertaça da Turquia

Besiktas-Antalyaspor, 17h45