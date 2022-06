Desde que o futebol foi de férias, a atualidade desportiva em Portugal tem sido dominada por grandes jogos nas modalidades, nas decisões dos títulos de basquetebol, andebol, voleibol e hóquei em patins. Pois bem, este sábado arranca o play-off do título de futsal, com o Sporting a receber o Benfica no Pavilhão João Rocha, num encontro, sempre intenso, com início marcado para as 21 horas.

Como tem sido habitual, os eternos rivais vão discutir o título à melhor de cinco, isto é, será preciso vencer três jogos para fazer a festa. O primeiro é já este sábado, com início marcado para as 21h00, com acompanhamento ao minuto no Maisfutebol. O jogo 2, no Pavilhão Fidelidade, está depois marcado para 22 de junho (21h00). O título poderá ficar decidido no jogo 3, a 25 de junho (21h00), mas estão previstas mais duas rondas, caso o equilíbrio se mantenha até aqui, marcadas para 27 e 29 de junho, ambos também previstos para as 21 horas.

Para os amantes dos motores, este sábado também será dia de «aquecimento» na Fórmula 1 e também no MotoGP, com os treinos livres e qualificações a decorrem ao longo do dia.

Começamos pelo Grande Prémio do Canadá, a 9.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Montreal, com os últimos treinos livres marcados para as 18h00 de Portugal, enquanto a qualificação arranca por volta das 21h00.

No MotoGP, vamos estar com os olhos em Hohenstein-Ernstthal, na Alemanha, no Circuito de Sachsenring, onde Miguel Oliveira vai procurar melhorar o 17.º lugar que conseguiu na quinta-feira, logo pela manhã. Os últimos treinos livres estão marcados para as 8h55 e 12:30, enquanto as qualificações arrancam por volta das 13h10.

Também na Alemanha, mas em Colónia, arranca também a final four da Liga dos Campeões de andebol, com o Kiel a defrontar o Barcelona (16h00) e o Veszprem a defrontar o Vive Kielce (13h15).

Uma chamada de atenção ainda para os aficionados do ciclismo, com várias provas a decorrer na Europa, entre as quais destacamos a Volta à Suíça, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (UAE-Emirates); para a Volta à Eslovénia, com a participação de Rui Oliveira (UAE-Emirates); e ainda da La Route d’Occitanie-La Dépêche du Midi, com André Carvalho (Cofidis).