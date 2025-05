Esta sexta-feira vamos ter o terceiro embate entre Sporting e FC Porto relativo ao play-off das meias-finais da liga de basquetebol, mas também vamos ter a seleção feminina em ação na Liga das Nações e também arranca o circo da Fórmula 1, com os primeiros treinos livres para o Grande Prémio de Espanha.

Com o Benfica já na final, depois de ter somado três triunfos frente à Ovarense, esta sexta-feira pode ser a vez do FC Porto também marcar lugar no play-off do título, depois de já ter vencido os dois primeiros jogos diante dos leões (91-81 e 83-64), mas o Sporting ainda tem uma palavra a dizer no jogo que está marcado para o Pavilhão João Rocha. Uma partida que poderá acompanhar, minuto a minuto, no Maisfutebol a partir das 20h15.

Um pouco antes, pelas 19h45, começa o embate entre as seleções femininas de Inglaterra e Portugal, no Estádio de Wembley, relativo ao Grupo A3 da Liga das Nações. As navegadoras partem do terceiro lugar (posição de play-off), com 4 pontos, mas têm a possibilidade de alcançar as inglesas no segundo lugar, quando faltam apenas duas rondas para o final desta primeira fase.

Esta sexta-feira, em Barcelona, começam também os preparativos para o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, 9.ª prova do Mundial, com os primeiros treinos livres marcados para as 12h30 e, depois, para as 16h00.

Tudo o que pode ver esta sexta-feira

Liga das Nações feminina (5.ª jornada do Grupo A3):

Inglaterra – Portugal, 19:45 (RTP1)

Bélgica – Espanha, 20:30 (19:30 em Lisboa, SportTV2).

Seleção feminina de Sub-18 (jogo particular no Estádio Municipal de Vendas Novas):

Portugal - Noruega, 16:00.

Arábia Saudita (King´s Cup of Champions):

Al Ittihad-Al Qadisiyah, 19:00

Liga da Turquia (38.ª jornada):

Galatasaray – Basaksehir, 18:00

Antalyaspor – Trabzonspor, 18:00

Kasimpasa – Goztepe, 18:00

Basquetebol (Liga, play-off, meias-finais, 3.º jogo):

Sporting - FC Porto, 20:15 (DAZN1).

Basquetebol (Jogo de preparação da seleção portuguesa feminina para o Eurobasket):

Sérvia - Portugal, 14:00 locais (13:00 em Lisboa).

Fórmula 1 (Grande Prémio de Espanha):

Treinos livres, às 12:30 (DAZN) e 16:00 (DAZN).

Ciclismo (Volta a Itália, 19.ª etapa):

Biella - Champoluc, 166 km.

Voleibol feminino (European Golden League, fase preliminar):

Roménia - Portugal, 18:00 locais (17:00 em Lisboa, SportTV2)