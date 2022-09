Vamos ter um domingo animado que começa cedo, no Japão, com mais uma participação de Miguel Oliveira na 16.ª prova do Mundial. Depois temos duas Supertaças de Futsal para acompanhar, a feminina ao final da manhã, a masculina, com um sempre escaldante Sporting-Benfica, ao final da tarde. A fechar a noite, temos mais uma rodada de jogos da Liga das Nações, já em fase decisiva, com alguns jogos bem interessantes.

Se é aficionado das motos vai ter de acordar bem cedo ou corre o risco de já ter perdido a corrida quando ler este artigo. É que o warm up do Grande Prémio do Japão em MotoGP está marcado para as 2h40 da manhã e a corrida começa logo às 7h00.

Pelas 11h00 começa a Supertaça de Futsal feminina, no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos, com o campeão Benfica a defrontar a equipa do Nun’Alvares. No mesmo pavilhão, às 17h00, vão depois defrontar-se o campeão Sporting e o Benfica, em mais um duelo que promete ser renhido pelo primeiro título da nova temporada.

Já ao início da noite, às 19h45, começam mais uma «fornada» de jogos da Liga das Nações [veja a lista completa no fundo do artigo], entre os quais destacamos a visita da França, campeã do Mundo, à Dinamarca, mas também para o duelo entre vizinhos, com a Bélgica e os Países Baixos a lutarem por um lugar na Final Four.

Os jogos que pode acompanhar este domingo

Liga das Nações (fase de grupos, 6.ª e última jornada):

Grupo A1:

Áustria - Croácia, 19:45 (SportTV3)

Dinamarca - França, 19:45 (SportTV2)

Grupo A4:

Países Baixos - Bélgica, 19:45 (SportTV1)

País de Gales - Polónia, 19:45 (SportTV5)

Grupo C1:

Ilhas Faroé - Turquia, 19:45 (SportTV4)

Luxemburgo - Lituânia, 19:45 (Canal 11)

Grupo C3:

Azerbaijão - Cazaquistão, 17:00 (SportTV2)

Eslováquia - Bielorrússia, 17:00 (SportTV1)

Grupo D1:

Andorra – Letónia, 14:00 (SportTV1)

Moldova - Liechtenstein, 14:00 (SportTV2).

Campeonato Nacional de Juvenis (jogos antecipados):

Torreense - Anadia, 11:00.

Paços de Ferreira - Merelinense, 11:00.

Campeonato Nacional de Juvenis (jogos atrasados):

União de Leiria - Sporting de Espinho, 15:00.

Famalicão – Boavista, 11:00.

Taça da Liga feminina (quartos de final/1.ª mão):

Famalicão - Vilaverdense, 13:00

Sporting - Damaiense, 15:00

Sporting de Braga - Ouriense, 15:00.

Supertaça de Futsal Feminina:

Benfica - Nun'Álvares, 11:00 (Canal 11)

Supertaça de Futsal Masculina:

Sporting - Benfica, 17:00 (Canal 11)