Esta quinta-feira prosseguem os jogos de qualificação para o Mundial 2022, com um cartaz recheados de duelos, não só na Europa, como na América do Sul.

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona europeia, 4.ª jornada:

Grupo B:

Geórgia - Kosovo, 17:00 (SportTV1)

Suécia - Espanha, 19:45 (SportTV1)

Grupo C:

Itália - Bulgária, 19:45 (SportTV2)

Lituânia - Irlanda do Norte, 19:45

Grupo E:

Estónia - Bélgica, 19:45 (SportTV3)

República Checa – Bielorrússia, 19:45

Grupo I:

Andorra - San Marino, 19:45

Hungria - Inglaterra, 19:45 (SportTV4)

Polónia - Albânia, 19:45 (Canal 11)

Grupo J:

Islândia - Roménia, 19:45

Macedónia do Norte - Arménia, 19:45

Liechtenstein - Alemanha, 19:45.

--

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona sul americana, 9.ª jornada:

Bolívia - Colômbia, 21:00

Equador - Paraguai, 22:00 (SportTV1)

Venezuela - Argentina, 01:00 (dia 03 em Lisboa, SportTV2)

Chile - Brasil, 02:00 (dia 03 em Lisboa, SportTV1)

Peru - Uruguai, 02:00 (dia 03 em Lisboa, SportTV3).

--

Por cá, a Seleção Nacional faz um treino de recuperação do jogo com a Irlanda às 11h00, com 15 minutos abertos à comunicação social.

À tarde, a partir das 18h00, o Centro de Congressos da Alfândega recebe o sorteio da terceira fase da Taça da Liga.

Na Grécia, às 12h00, realização a audição de Rúben Semedo, futebolista português que joga no Olympiacos, depois de ter sido detido por suspeita de violação de uma jovem menor.