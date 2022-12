Este domingo ficam preenchidas mais duas vagas nos quartos de final do Campeonato do Mundo que está a decorrer no Qatar, com a França, campeã do mundo em título a defrontar a Polónia de Lewandowski no Estádio Al Thumama (15h00) e a Inglaterra, finalista do Euro2020 a medir forças com o Senegal no Estádio Al Bayat (19h00).

Acompanhe os oitavos de final do Mundial 2022 no AO VIVO

Portugal só volta a jogar na terça-feira, mas este domingo haverá mais uma conferência de imprensa de um jogador a designar, marcada para as 13h15 de Portugal, em que se falará certamente das expetativas para o embate com a Suíça. Depois da conferência de imprensa, Fernando Santos orienta mais um treino no Centro de Estágios Al Shahania.

Entretanto, em Portugal, joga-se mais um jogo da Taça da Liga, neste caso com o Arouca a receber o Leixões em jogo da terceira jornada do Grupo G (17h00). A equipa de Matosinhos lidera o grupo, já com duas vitórias, enquanto o Arouca, com apenas um jogo realizado, soma apenas um ponto.

Ainda com a Liga suspensa, o Portimonense de Paulo Sérgio fez este domingo um teste, no Municipal de Portimão, frente ao Fulham de Marco Silva (11h00).

Do futebol passamos para o voleibol, uma vez que este domingo há dérbi, com o Sporting a receber o Benfica no Pavilhão João Rocha (18h30) em jogo da 12.ª jornada da Liga.

Com o final de ano a aproximar-se, deixamos aqui ainda uma referência à São Silvestre de Ermesinde, corrida de 10 km e caminhada de 5 km, com partida e chegada em frente à Junta de Freguesia de Ermesinde (18h00).

Os jogos que pode ver este domingo

Mundial 2022 (oitavos de final):

França – Polónia, 15:00 (Estádio Al Thumama, SportTV1)

Inglaterra – Senegal, 19:00 (Estádio Al Bayt, SportTV1).

Taça da Liga (fase de grupos/3.ª jornada):

Arouca - Leixões, 17:00 (SportTV2).

Jogo particular:

Portimonense - Fulham, 11:00 (à porta fechada).

Liga feminina (8.ª jornada):

Valadares Gaia - Torreense, 11:00

Sporting - Damaiense, 13:00

Sporting de Braga - Famalicão, 15:00

Albergaria - Amora, 15:00

Vilaverdense - Marítimo, 15:00.