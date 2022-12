Gargantas afinadas, corações ao alto, todos juntos: «Heróis do mar…»

Portugal volta a entrar em campo esta terça-feira para defrontar a Suíça em jogo dos oitavos de final do Mundial 2002. Um jogo que promete parar o país, a partir das 19h00, altura em que a bola começa a rolar no Estádio Nacional Lusail, numa partida que vai contar com a presença do primeiro-ministro António Costa na tribuna.

Será o jogo que vai definir a última vaga para os quartos de final e, quando começar, os dois protagonistas já sabem quem terão pela frente na fase seguinte, uma vez que o adversário dos quartos de final vai sair do embate entre Marrocos e Espanha, marcado para as 15h00, para o Estádio Cidade Educação, neste caso com transmissão em DIRETO NA TVI.

Com todos os olhos focados no Qatar, em Portugal, esta terça-feira é dia de Ruben Amorim voltar a falar aos jornalistas, por volta das 12h15, para fazer a antevisão do jogo com o Rio Ave, marcado para o dia seguinte, o segundo jogo dos leões na Taça da Liga, depois da goleada imposta ao Farense (6-0). Ainda esta terça-feira, mas para o Grupo H da mesma competição, o Estoril recebe o Torreense nm jogo com início marcado para as 20h45.

Do pé para a mão, no andebol, esta terça-feira joga-se a 5.ª jornada da Liga Europeia, com três equipas portuguesas em ação. O Benfica recebe os franceses do Montpellier (19h45), o Sporting visita a Dinamarca para medir forças com o Skjern Handbold (19h45 em Lisboa), enquanto o Águas Santas defronta, em casa, os alemães do HC Motor (também às 19h45).

No basquetebol também será tarde europeia para o Benfica que recebe os letões do VEF Riga às 18h00 em jogo da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Mundial 2022 (oitavos de final):

Marrocos – Espanha, 15:00 (Estádio Education City, SportTV1)

Portugal – Suíça, 19:00 (Estádio Lusail, RTP1/SportTV1).

Taça da Liga (fase de grupos):

Estoril Praia - Torreense, 20:45 (SportTV2).

Liga Revelação (1.ª fase/9.ª jornada):

Gil Vicente - Sporting de Braga, 15:00

Vizela - Famalicão, 15:00

Farense - Estoril Praia, 10:00

Portimonense - Sporting, 11:00

Mafra - Benfica, 13:00.