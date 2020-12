Depois da vitória do líder Sporting ante o Farense, por 1-0, na noite de sábado, Benfica e FC Porto entram este domingo em campo à procura de reduzir e repor as distâncias para a equipa orientada por Rúben Amorim. Antes, em Paços de Ferreira, há duelo entre os castores e o Boavista, no primeiro de Jesualdo Ferreira nas panteras.

Futebol internacional nas cinco principais ligas, vários portugueses pelo meio, sendo o Lille-PSG um dos duelos de proa, na luta pela liderança em França, que o Lyon conseguiu à condição com a goleada de sábado em Nice.

Há ainda Campeonato de Portugal e, nas modalidades, vários jogos, com o FC Porto a jogar com o Maia Basket no nacional de basquetebol.

PORTUGAL – I LIGA – 10.ª Jornada:

Paços Ferreira-Boavista (15h00)

Gil Vicente-Benfica (17h30)

FC Porto-Nacional (20h00)

PORTUGAL – II LIGA – 12.ª Jornada:

Mafra-UD Oliveirense (11h15)

Académica-Casa Pia (14h00)

Benfica B-Vizela (15h00)

Arouca-Sp. Covilhã (16h00)

ITÁLIA – 13.ª Jornada:

Torino-Bolonha (11h30)

Benevento-Génova (14h00)

Cagliari-Udinese (14h00)

Inter-Spezia (14h00)

Sassuolo-Milan (14h00)

Atalanta-Roma (17h00)

Lazio-Nápoles (19h45)

ESPANHA – 14.ª Jornada:

Celta Vigo-Alavés (13h00)

Granada-Betis (15h15)

Cadiz-Getafe (17h30)

Eibar-Real Madrid (20h00)

INGLATERRA – 14.ª Jornada:

Brighton-Sheffield United (12h00)

Tottenham-Leicester (14h15)

Manchester United-Leeds (16h30)

West Bromwich-Aston Villa (19h15)

FRANÇA – 16.ª Jornada:

Brest-Montpellier (12h00)

Dijon-Mónaco (14h00)

Nanes-Angers (14h00)

St. Étienne-Nimes (14h00)

Estrasburgo-Bordéus (14h00)

Lorient-Rennes (16h00)

Lille-PSG (20h00)

ALEMANHA – 13.ª Jornada:

Friburgo-Hertha Berlim (14h30)

Wolfsburgo-Estugarda (17h00)