Esta quinta-feira, 24 de dezembro, marca a véspera de Natal em todo o mundo, com o desporto a fazer uma pausa competitiva nos diversos campeonatos para um dia especial junto das famílias.

O dia é marcado pelos treinos matinais de várias equipas da I Liga, como é caso do Sporting e do Nacional, que preparam os jogos da 11.ª jornada, que arranca já no domingo, dia 27, com quatro jogos.

Sobre essa mesma jornada, o treinador do Tondela, Pako Ayestarán, projeta a deslocação à Madeira, para defrontar o Nacional, no domingo.

O Maisfutebol deseja a todos os leitores, neste dia, um Feliz Natal 2020.