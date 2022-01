A 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol arranca esta sexta-feira, com o Santa Clara a receber o Sporting, a partir das 18h30 (17h30, hora local), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Na Alemanha, regressa a Bundesliga, com o Bayern Munique a receber o Borussia Monchengladbach, em jogo da 18.ª jornada, marcado para as 19h30.

Em França, há um Bordéus-Marselha, relativo à 20.ª jornada da primeira liga francesa e com início às 20 horas.

Em Inglaterra, arranca a terceira ronda da Taça de Inglaterra: o Manchester City visita o Swindon Town, equipa da quarta divisão do futebol inglês. O apito inicial do jogo do próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões é às 20 horas.

Por cá, o dia fica ainda marcado por futebol nacional na Liga 3, com os dois primeiros jogos da 14.ª jornada. Às 15 horas, arranca o Canelas 2010-AD Fafe na série A. Às 19h30, há um União de Leiria-Cova da Piedade na série B.

The Best e modalidades

Às 14 horas, dá-se o anúncio dos finalistas nomeados para os prémios «The Best» para melhor jogadora da FIFA e melhor jogador da FIFA.

Já mais à noite, na madrugada de sexta-feira para sábado, uma entrada recheada de basquetebol no fim-de-semana, na liga norte-americana, a NBA. Há nove jogos em agenda, a saber:

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs (00h00)

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks (00h30)

Toronto Raptors-Utah Jazz (00h30)

Chicago Bulls-Washington Wizards (01h00)

Houston Rockets-Dallas Mavericks (01h00)

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves (01h00)

Denver Nuggets-Sacramento Kings (02h00)

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks (03h00)

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers (03h00)