A chegada do segundo sábado de 2022 é sinónimo de muito desporto. A I Liga está de volta com os três primeiros jogos da 18.ª jornada e há muito futebol internacional com destaque para um duelo inglês que protagonizou a última final da Liga dos Campeões na cidade do Porto. Continua a Taça das Nações Africanas (CAN) e é também dia de muito para ver nas modalidades.

Portugal - I Liga – 18.ª Jornada:

Boavista-Gil Vicente (15h30)

Benfica-Moreirense (18h00)

Sp. Braga-Marítimo (18h00)

Portugal - II Liga – 18.ª Jornada:

Casa Pia-Académico de Viseu (11h00)

Penafiel-Vilafranquense (15h30)

Inglaterra – 22.ª Jornada:

Manchester City-Chelsea (12h30)

Newcastle-Watford (15h00)

Norwich-Everton (15h00)

Wolverhampton-Southampton (15h00)

Aston Villa-Manchester United (17h30)

Itália – 22.ª Jornada:

Sampdoria-Torino (14h00)

Salernitana-Lazio (17h00)

Juventus-Udinese (19h45)

Alemanha – 19.ª Jornada:

Colónia-Bayern Munique (14h30)

Mainz-Bochum (14h30)

Estugarda-Leipzig (14h30)

Union Berlim-Hoffenheim (14h30)

Wolfsburgo-Hertha Berlim (14h30)

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen (17h30)

França – 21.ª Jornada:

Saint Étienne-Lens (16h00)

PSG-Brest (20h00)

Taça das Nações Africanas – 2.ª Jornada - Grupo D:

Nigéria-Sudão (16h00)

Guiné Bissau-Egito (19h00)

Em Espanha, não é campeonato, mas é Taça do Rei. Este sábado, jogam-se os primeiros quatro encontros dos oitavos de final:

Maiorca-Espanhol (15h00)

Sp. Gijón-Cádiz (17h30)

Girona-Rayo Vallecano (17h30)

Bétis-Sevilha (20h30)

Lá fora, há ainda muito mais portugueses em ação nos diversos campeonatos estrangeiros.

Por cá, ainda no futebol, é também dia de várias competições a nível nacional, como Liga 3, Liga Revelação, Campeonato de Portugal e liga feminina. Na Liga 3, há quatro jogos em agenda, da 15.ª jornada. Na série A, às 15 horas, o Montalegre-V. Guimarães B e o AD Sanjoanense-UD Oliveirense. Na série B, Cova da Piedade-Oliveira do Hospital (13h00) e Oriental Dragon-Amora (15h00). No Campeonato de Portugal, duelo madeirense da 16.ª jornada da série A, o Câmara de Lobos-Marítimo B (16h00). Na Liga Revelação, três jogos da 3.ª jornada do grupo de apuramento para a Taça Revelação: às 11 horas, jogam-se o Belenenses-Marítimo e o Famalicão-Farense e às 15 horas é o Sporting-Académica. Na fase de apuramento de campeão da liga feminina, joga-se um Torreense-Benfica, às 11 horas.

Nas modalidades, o Europeu de andebol em destaque, com o arranque da segunda jornada, com um total de oito jogos:

Grupo A:

Macedónia do Norte-Montenegro (17h00)

Eslovénia-Dinamarca (19h30)

Grupo C:

França-Ucrânia (17h00)

Croácia-Sérvia (19h30)

Grupo E:

República Checa-Bósnia (17h00)

Espanha-Suécia (19h30)

Grupo F:

Eslováquia-Lituânia (17h00)

Noruega-Rússia (19h30)

Por cá, na liga portuguesa de basquetebol, há dois encontros da 16.ª jornada: Académica-Ovarense (15h00) e Imortal-V. Guimarães (16h00).

No hóquei em patins, estão agendados seis dos sete jogos da jornada 15 do campeonato nacional: HC Braga-Sporting (17h00), UD Oliveirense-Paço de Arcos, Sp. Tomar-Marinhense, FC Porto-HC Turquel e AD Sanjoanense-Óquei Barcelos (todos às 18h00) e o Valongo-Parede FC (18h30).

No voleibol, jornada cinco do grupo dos primeiros, na segunda fase: Sp. Espinho-Esmoriz (16h00), Castêlo da Maia-AA Espinho (17h00) e Sporting-Leixões (18h00) disputam-se este sábado.