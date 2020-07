Este domingo há muito futebol para acompanhar, em Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália. Começando pela nossa Liga, há dois jogos: primeiro o Belenenses-Gil Vicente, às 19 horas, com os azuis a precisar de pontos para fugir à luta pela despromoção, e mais tarde o V. Guimarães-Marítimo, às 21.15 horas.

Lá por fora, vai valer a pena estar atento a Inglaterra, sobretudo ao Manchester United-Chelsea: Bruno Fernandes volta a entrar em campo, ele que tem estado em grande forma, e pode garantir um lugar na final da Taça de Inglaterra. O jogo é às 18 horas. Antes disso, pelas 16 horas, entra em campo Mourinho, no Tottenham-Leicester, para a Liga Inglesa.

Em Espanha joga-se a última jornada da Liga, que já tem o Barcelona campeão. Há muitas decisões ainda que vai valer a pena acompanhar e há jogos indispensáveis. O At. Madrid recebe a Real Sociedad às 20 horas, num jogo que pode garantir o pódio e em que João Félix pode estar de volta. De resto, o Real Madrid joga com o Leganés, o Barcelona defronta o Alavés e o Valencia, de Gonçalo Guedes, vai ao terreno do Sevilha, de Rony Lopes.

Por fim em Itália, olhos postos no clássico Roma-Inter Milão (20.45 horas), que significa um duro jogo para o treinador Paulo Fonseca. A Roma está obrigada a ganhar se não quiser deixar morrer em definitivo o sonho da Liga dos Campeões.

O domingo não se faz só de futebol e há também que contar com o Moto GP, no qual corre o português Miguel Oliveira, que tem a segunda prova em Jerez de la Frontera a partir das 13 horas, e há que contar com o Grande Prémio de Fórmula 1, em Budapeste, na Hungria, a partir das 14.10 horas.

Futebol:

- Liga Portuguesa, 33ª jornada:

.Belenenses SAD - Gil Vicente, 19:00 (SportTV)

.Vitória de Guimarães - Marítimo, 21:15 (SportTV).

- Liga espanhola, última jornada:

.Valladolid - Betis, 17:30 (Eleven Sports)

.Alavés - FC Barcelona, 20:00 (Eleven Sports)

.Atlético de Madrid - Real Sociedad, 20:00 (Eleven Sports)

.Espanhol - Celta de Vigo, 20:00 (Eleven Sports)

.Granada - Athletic Bilbau, 20:00

.Leganés - Real Madrid, 20:00 (Eleven Sports)

.Levante - Getafe, 20:00

.Osasuna - Maiorca, 20:00

.Sevilha - Valência, 20:00 (Eleven Sports)

.Villarreal - Eibar, 20:00.

- Liga inglesa, 37.ª jornada:

.Bournemouth - Southampton, 14:00 (SportTV)

.Tottenham - Leicester, 16:00 (SportTV).

- Taça de Inglaterra, meias-finais:

.Manchester United - Chelsea, 18:00 (SportTV2).

- Liga italiana, 34.ª jornada:

.Parma - Sampdoria, 16:15 (SportTV5)

.Brescia - Spal, 18:30

.Fiorentina - Torino, 18:30

.Génova - Lecce, 18:30

.Nápoles - Udinese, 18:30 (SportTV5)

.Roma - Inter Milão, 20:45 (SportTV2).

Motociclismo:

- MotoGP: Grande Prémio de Espanha, 2.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira, no Circuito de Jerez de la Frontera, às 13 horas (SportTV)

Automobilismo:

- Grande Prémio da Hungria, terceira prova do Mundial de Fórmula 1, no circuito de Hungaroring, em Budapeste (à porta fechada), às 14:10 horas (Eleven Sports)

- 4 Horas de Le Castellet, prova do ELMS, com a participação de Filipe Albuquerque, no circuito de Paul Ricard, em França, às 11 horas locais (10 em Lisboa).