A 33.ª jornada da Liga prossegue esta segunda-feira.



Às 17h00 entram em campo Paços de Ferreira e Portimonense na luta pela permanência. Os castores podem garantir a manutenção.



Mais tarde, às 19h45, o Tondela também joga a salvação ante o Sp. Braga, clube que está ainda na luta pelo terceiro posto. Depois é a vez do campeão nacional FC Porto receber a taça, mas antes tem o Moreirense para defrontar.



Em Itália, há duelo pelo título entre a Juventus de Ronaldo e a Lázio, quarta classificada.



Em Inglaterra, a armada lusa do Wolves joga pela Liga Europa ante o Crystal Palace e em caso de triunfo ultrapassam o Tottenham de Mourinho. Antes joga o Everton de André Gomes no terreno do Sheffield United.





Liga:



P. Ferreira-Portimonense, 17h00

Tondela-Sp. Braga, às 19h15

FC Porto-Moreirense, 21h15



Inglaterra:



Brighton-Newcastle, 18h00

Sheffield United-Everton, 18h00

Wolves-Crystal Palace, 20h15



Itália:



Juventus-Lazio, 20h45