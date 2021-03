Quarta-feira com muito futebol por essa Europa fora, incluindo em Portugal onde FC Porto e Sp. Braga vão definir o primeiro finalista da Taça de Portugal, com novo jogo no Estádio do Dragão, marcado para as 20h15, com transmissão em direto na TVI e ao minuto no Maisfutebol.

Depois do emocionante empate na Pedreira (1-1), as equipas de Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal voltam a defrontar-se, já com o Jamor à vista.

Mas há muito mais para ver esta quarta-feira. Em Espanha também se joga a Taça do Rei e também se define um finalista, com o Barcelona a receber o Sevilha depois de ter perdido o primeiro jogo por 2-0.

Em Inglaterra estão previstos mais três jogos da Premier League, com destaque para a visita do Manchester United de Bruno Fernandes ao Crystal Palace.

Em Itália, estão marcados sete jogos da Série A, com a Roma de Paulo Fonseca a visitar a Fiorentina e o Milan de Rafel Leão a visitar a Udinese.

Em França há mesmo uma ronda completa, com o líder Lille a receber o Marselha e o Paris Sait-Germain, segundo classificado, com menos dois pontos, a visitar Bordéus.

Voltando a Portugal, hoje será dia de acerto de calendário da II Liga, com dois jogos em atraso, e também do campeonato de Portugal, com vários jogos em atraso nas diversas séries. Uma referência ainda para o futebol feminino, com Sporting e Sp. Braga a decidirem uma vaga no Jamor a partir das 15h00.

Futebol à parte, mais para os amantes da Fórmula 1, esta quarta-feira a Aston martin vai apresentar o novo carro para a temporada de 2021.

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Taça de Portugal (meias-finais/2.ª mão):

FC Porto - Sporting de Braga, 20:15 (TVI).

II Liga (jogos em atraso)

Sporting da Covilhã - Académico de Viseu, 15:00.

Penafiel - Oliveirense, 17:00 (SportTV1).

Campeonato de Portugal (jogos em atraso):

Alverca - Almeirim, 15:00

Amora - Esperança Lagos, 15:00

Pinhalnovense - Louletano, 15:00

Vila Cortêz - Castro Daire, 19:30

Sporting B - Olímpico Montijo, 20:30.

Taça da Liga feminina (meias-finais):

Sporting - Sporting de Braga, 15:00 (Canal11).

Taça de Espanha (meias-finais/2.ª mão):

FC Barcelona - Sevilha, 20:00 (SportTV4).

Liga inglesa (29.ª jornada):

Sheffield United - Aston Villa, 18:00 (SportTV4)

Burnley - Leicester, 18:00 (SportTV2)

Crystal Palace - Manchester United, 20:15 (SportTV2).

Liga italiana (25.ª jornada):

Sassuolo - Nápoles, 17:30 (SportTV5)

Atalanta - Crotone, 19:45

Benevento - Verona, 19:45

Cagliari - Bolonha, 19:45

Fiorentina - Roma, 19:45 (SportTV5)

Génova - Sampdoria, 19:45

AC Milan - Udinese, 19:45 (SportTV3).

Liga francesa (28.ª jornada):

Brest - Dijon, 18:00 (Eleven Sports 4)

Lyon - Rennes, 18:00 (Eleven Sports 1)

Metz - Angers, 18:00 (Eleven Sports 2)

Nice - Nimes, 18:00 (Eleven Sports 3)

Saint-Étienne - Lens, 18:00

Bordéus - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven Sports 1)

Lille - Marselha, 20:00 (Eleven Sports 2)

Montpellier - Lorient, 20:00 (Eleven Sports 4)

Nantes - Reims, 20:00 (Eleven Sports 5)

Estrasburgo - Mónaco, 20:00 (Eleven Sports 3).

Taça da Alemanha (quartos de final):

Rot-Weiss Essen - Holstein Kiel, 17:30 (SportTV3)

Leipzig - Wolfsburgo, 19:45.